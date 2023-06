AZ lijkt in handjes te mogen wrijven door concrete interesse in Barça-icoon

Zaterdag, 3 juni 2023 om 11:40 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 11:49

Jordi Alba is in beeld bij Benfica om de naar Bayer Leverkusen vertrokken Alejandro Grimaldo op te volgen. Dat melden verschillende media, waaronder A Bola. De interesse in Alba kan consequenties hebben voor een eventuele overgang van AZ-back Milos Kerkez, in wie Benfica ook al langere tijd interesse heeft.

In mei kondigde Alba na elf jaar zijn afscheid bij Barcelona aan. Zijn contract liep nog tot medio 2024, maar de linksback en Barça zijn tot een akkoord gekomen over de afwikkeling van de overeenkomst. Alba kon dit seizoen onder trainer en voormalig teamgenoot Xavi niet meer rekenen op een basisplaats en nam zondag afscheid van de Barcelona-fans, tijdens het thuisduel met Real Mallorca (3-0).

Na dit seizoen is Alba dus transfervrij, waardoor hij de clubs voor het uitkiezen heeft. Behalve Benfica worden ook Internazionale en Atlético Madrid genoemd als eventuele nieuwe werkgevers, al zou een overstap naar de Saudi-Arabische competitie ook niet ondenkbaar zijn. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde eind mei dat Alba zijn opties rustig op een rijtje gaat zetten.

Dat Benfica ook Kerkez ziet als eventuele vervanger van Grimaldo, was al langer bekend. Het Portugese Record wist vorige week te melden dat AZ minimaal twintig miljoen euro wil ontvangen voor de negentienjarige Hongaar. Zijn vader gaf eind april al aan dat de ploeg van Schmidt een ‘hele goede optie’ zou zijn. Het is echter de vraag of Benfica bereid is om zoveel geld te betalen voor Kerkez. Daardoor wordt er ook naar alternatieven gekeken, zoals Alba.