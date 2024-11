AZ laat onverwachts zeer kostbare punten liggen met nederlaag in eigen huis

AZ heeft zondagavond dure punten gemorst in de Eredivisie. In Alkmaar verloor de ploeg van trainer Maarten Martens met 1-2 van Willem II. Kyan Vaesen en Cisse Sandra verzorgden de Tilburgse doelpuntenproductie, terwijl Mexx Meerdink scoorde voor AZ. Door de nederlaag zien de Alkmaarders het gat met nummer vijf FC Twente oplopen tot vijf punten. Willem II staat negende.

De twintigjarige Ro-Zangelo Daal maakte zijn basisdebuut voor de thuisploeg. Kees Smit, donderdag nog een van de absolute smaakmakers van het Europa League-duel met Fenerbahçe (3-1 winst), kwam te laat en werd op de bank gezet.

Hoewel AZ nog redelijk aan de wedstrijd begon en via Sven Mijnans en Peer Koopmeiners gevaarlijk dicht bij het vijandige doel kwam, was het Willem II dat de score in de 37ste speelminuut opende: Kyan Vaesen tekende de 0-1 aan na een scrimmage in de zestien.

Enkele minuten later verdubbelde Willem II zelfs zijn voorsprong dankzij een goed uitgevoerde, ingestuurde vrije trap. Emilio Kehrer tikte de bal breed op Sandra, die hard en laag raak schoot: 0-2.

Op slag van het rustsignaal dachten de Tilburgers zelfs op 0-3 te komen, maar het doelpunt van Sandra werd ditmaal afgekeurd wegens buitenspel. In de tweede helft ging AZ nadrukkelijk op zoek naar de aansluiting.

Vijf minuten na de rust kwam Mexx Meerdink dicht bij een doelpunt, maar hij raakte de paal. De poging van de spits na een uur spelen leverde wél een treffer op. Na een combinatie met Mijnans schoot Meerdink met links onberispelijk de 1-2 binnen.

In het restant van de wedstrijd kreeg onder meer Troy Parrot nog grote kansen op de gelijkmaker, maar de spits had het vizier duidelijk niet op scherp staan. Diep in blessuretijd raakte Mijnans bovendien de paal met een schot van buiten de zestien.