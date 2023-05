AZ laat Milos Kerkez niet zomaar vertrekken en hanteert hoge vraagprijs

Zaterdag, 27 mei 2023 om 15:30 • Noel Korteweg

AZ wil minimaal twintig miljoen euro ontvangen voor een eventuele transfer van Milos Kerkez, zo meldt Record. De negentienjarige linksback staat in de nadrukkelijke belangstelling van Benfica, dat in de Hongaar de geschikte opvolger ziet van Alejandro Grimaldo. De Spanjaard vertrekt na dit seizoen transfervrij naar Bayer Leverkusen. De Portugezen zijn vooralsnog echter niet bereid om twintig miljoen euro op tafel te leggen voor Kerkez.

Dat AZ een flinke winst gaat boeken op Kerkez, is zo goed als zeker. De verdediger werd in januari 2022 voor ruim 1,2 miljoen euro overgenomen van AC Milan en ontwikkelde zich sindsdien tot een van de uitblinkers in het team van Pascal Jansen. Kerkez, die een gevaarlijk duo vormt met linksbuiten Jesper Karlsson, kwam dit seizoen tot dusver tot 4107 speelminuten bij de Alkmaarders. Alleen Pantelis Hatzidiakos (4284), Jordy Clasie (4586) en Tijjani Reijnders (4753) kregen meer speelminuten van Jansen.

Roger Schmidt haalt Kerkez graag binnen als opvolger van Grimaldo, die na dit seizoen uit zijn contract loopt bij Benfica en naar Leverkusen vertrekt. De Portugezen, die zaterdagavond kampioen kunnen worden, hebben al gesprekken gevoerd met de zaakwaarnemers van Kerkez. Zijn vader gaf eind april al aan dat de ploeg van Schmidt een ‘hele goede optie’ zou zijn. “Ik heb gesprekken met ze gevoerd, maar er zijn nog tien andere clubs die Milos graag willen hebben. We willen graag één of twee ploegen kiezen waarmee we gaan praten alvorens we een keuze maken.”

Het uitgaande transferrecord van AZ staat nog altijd op naam van Vincent Janssen, die de Alkmaarders in 2016 verliet voor Tottenham Hotspur. Met die deal was 22 miljoen euro gemoeid. Alireza Jahanbakhsh verruilde AZ in 2018 voor Brighton & Hove Albion, dat negentien miljoen euro betaalde voor de vleugelspeler. Het vertrek van Guus Til naar Spartak Moskou (achttien miljoen euro) en de transfers van Myron Boadu en Calvin Stengs naar respectievelijk AS Monaco (zeventien miljoen euro) en OGC Nice (vijftien miljoen euro) maken de top vijf compleet. Teun Koopmeiners vertrok voor veertien miljoen euro naar Atalanta.