Bij AZ heerst er een hardnekkig buikgriepvirus. Een dag voor het topduel met FC Twente bevindt de ploeg van trainer Maarten Martens 'in quarantaine'. "Iedereen heeft een beetje last van de buik", zo wordt de Belg geciteerd door De Telegraaf.

Zaterdagavond om 8 uur trappen AZ en FC Twente het duel tussen de nummer vijf en zes van de Eredivisie af. Kort na het TOTO KNVB Bekerduel van de Alkmaarders met FC Groningen (3-1 winst) zijn er echter de nodige persoonlijke problemen.

Martens besloot zijn elftal 'in quarantaine' te plaatsen en ruilde voor de laatste oefensessie in aanloop naar dat duel het trainingscomplex in Wijdewormer in voor het AFAS Stadion. Er heerst deze week namelijk 'een stevig griepvirus' rondom het trainingscomplex.

David Möller Wolfe liet zich tijdens het bekeraffiche al na een halfuur wisselen en ook aanvoerder Jordy Clasie stond na afloop van de bekerpot over te geven op het veld. "En Zico Buurmeester had ook klachten, daarom konden we hem niet inbrengen”, vertelt Martens.

Omdat het besmettelijke virus rondwaarde in Wijdewormer, besloot de coach - in overleg met de medische staf - te verplaatsen naar het eigen stadion. "Om de risico’s verder te mijden, hebben we de jongens individueel laten trainen. En vandaag zijn we uitgeweken naar het stadion."

Het drietal is 'aan de beterende hand', maar of zij fit genoeg zijn om het duel met de Tukkers te halen is onduidelijk. "We hebben ze het advies gegeven om zo goed mogelijk aan te sterken", vertelt Martens.

Zij zijn echter niet de enigen die getroffen zijn door het buikgriepvirus. "Maar de namen van hen noem ik liever niet", weigerde Martens verdere informatie te delen over de zieken in zijn selectie.