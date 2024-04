AZ haalt met succesvolle wielertopman Zeeman nieuwe algemeen directeur in huis

Merijn Zeeman gaat per 1 december aan de slag als de nieuwe algemeen directeur van AZ, zo bevestigt de Alkmaarse club via de officiële kanalen. Zeeman is momenteel werkzaam als technisch directeur van de wielerploeg Visma-Lease a Bike, voorheen Jumbo-Visma. In het AFAS Stadion wordt Zeeman de opvolger van Robert Eenhoorn.

Zeeman is blij met zijn aankomende functie, zo laat hij weten op de clubwebsite van AZ. "Bij AZ ligt een sterk fundament. Jarenlang is zowel de sportieve als financiële en organisatorische basis zorgvuldig opgebouwd. Vanuit die sterke positie ga ik proberen mijn bijdrage te leveren om AZ de volgende stappen te helpen zetten."

?? Welcome to the club! ? Merijn Zeeman zal per 1 december 2024 officieel aantreden als Algemeen Directeur bij AZ.#AZ #TheFutureIsOurs — AZ (@AZAlkmaar) April 3, 2024

Zeeman heeft een behoorlijke staat van dienst bij het voormalige Jumbo-Visma, waar hij vorig jaar een ongekend succesvol sportjaar mee boekte. De topman werd niet voor niets genomineerd voor de titel Sportcoach van het Jaar, georganiseerd door de NOS en sportkoepel NOC*NSF.

Zeeman kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan in de voetballerij. "Na geweldige jaren bij Team Visma, verheug ik me om samen met de organisatie van AZ ook in de voetbalwereld volgende stappen te zetten. AZ staat bekend om de specifieke manier van werken, zowel op als buiten het veld. Deze cultuur, visie en werkwijze past mij goed."

De huidig algemeen directeur, Eenhoorn, treedt per 1 juli af bij de Alkmaarders. De reden voor zijn vertrek was vermoeidheid. "Ik merkte bij mezelf een bepaalde metaalmoeheid zijn intrede doen. Een club als AZ verdient de volle inzet en die energie bleek voor mijzelf steeds lastiger te vinden", lichtte de leidsman de keuze voor zijn ontslag toe.

Eenhoorn was nauw betrokken in het identificeren van zijn opvolger. Hij heeft bovendien de taak gekregen om de nieuwe directeur klaar te stomen voor de job. Mogelijk neemt hij Zeeman dus de komende maanden onder zijn hoede.

AZ zou naast de positie van de algemeen directeur nog een directeurspositie te hebben vullen, zo schreef BNR eerder. Daarvoor hebben zij Robert van Overdijk, de huidige directeur van het Circuit van Zandvoort, op de korrel.

Van Overdijk zou echter ook nauwlettend in de gaten gehouden worden door Ajax, maar ook twee andere Nederlandse clubs hadden de directeur op het lijstje staan. "Die Robert van Overdijk blijkt enorm hot te zijn. Hij was al eerste kandidaat bij Willem II en hij was de belangrijkste kandidaat bij FC Twente", aldus radiozender.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties