AZ geeft zeker lijkende overwinning in Bulgarije totaal onnodig uit handen

AZ heeft donderdagavond tegen Ludogorets zeer dure punten laten liggen in de Europa League. De Alkmaarders domineerden vrijwel de gehele wedstrijd, kwamen via Ruben van Bommel en Seiya Maikuma op een 0-2 voorsprong en creëerden vele grote kansen, maar gaven het in een tijdsbestek van een paar minuten helemaal weg: 2-2. AZ staat nu op een zestiende plaats met acht punten, waarmee het nog altijd een goede kans heeft op het bereiken van de tussenronde.

Rome-Jayden Owusu-Oduro kreeg onder de lat de voorkeur boven Jeroen Zoet. Seiya Maikuma, Wouter Goes, Alexandre Penetra en David Møller Wolfe vormden de defensie. Jordy Clasie, Sven Mijnans en Peer Koopmeiners stonden op het middenveld, achter aanvallers Ernest Poku,

AZ begon direct overtuigend inde Huvepharma Arena, waar het al binnen een minuut een hoekschop verdiende. Daaruit kopte Penetra nipt over. Ludogorets was duidelijk de onderliggende partij, en aanvallen van de kampioen van Bulgarije strandden vaak al in een vroeg stadium.

Uit een counteraanval sloeg AZ keihard toe. Van Bommel gaf op precies het juiste moment mee aan Poku. Het schot van de vleugelaanvaller werd slecht verwerkt door Sergio Padt, die moest toezien dat de rebound werd binnengekopt door Van Bommel: 0-1. AZ bleef daarna prima veldspel op de mat leggen.

De Alkmaarders wisten de voorsprong al snel te verdubbelen. Clasie zag de ruimte bij Mijnans, die in één keer meegaf aan Poku. De buitenspeler behield het overzicht en zag de ruimte bij de mee opgekomen Maikuma, die met zijn 'verkeerde' linkervoet fraai raakschoot achter de kansloze Padt: 0-2.

AZ bleef doordrukken en kwam via een hard schot van Van Bommel zelfs bijna op 0-3, maar ditmaal had Padt wel een antwoord. Ludogorets wist ook daarna weinig meer te bewerkstelligen, al was de poging van Zwitsers Kwadwo Duah, op het afgelopen EK nog trefzeker, niet slecht. Owusu-Oduro redde.

Vrijwel direct na rust had AZ op 0-3 moeten komen. Poku gaf de bal net achter Mijnans, die desondanks tot een reuzenkans kwam. Mijnans schoot richting verre hoek, waar Ludogorets-rechtsback Edvin Kurtulus de bal vlak voor de doellijn wegkopte.

Na een handig balletje van Parrott kreeg Mijnans zijn volgende mogelijkheid, ditmaal kopte hij naast. Padt verrichte daarna een redding op een schot van Van Bommel in de korte hoek, en een tiental seconden later schoot Mijnans, die de bal oppikte, tegen de lat.

Uit het niets kwam Ludogorets terug in de wedstrijd. Erick Marcus schepte de bal tot bij Chochev, die de spanning met een machtige kopbal volledig terugbracht: 1-2. Sterker nog: Ludogorets kwam luttele minuten later zelfs op 2-2. Marcus gaf voor op Duah, die Parrott aftroefde en bij de eerste paal slim binnenkopte.

Ondanks die tegenslagen bleef AZ de ruimte vinden om doelgevaar te creëren. Zo ontsnapte Van Bommel, maar werd zijn chipballetje op het allerlaatste moment toch nog onschadelijk gemaakt. Momenten later maakte invaller Mexx Meerdink het zichzelf te lastig door te ver door te lopen, voordat hij naast schoot. AZ wist de schade niet meer te herstellen.