AZ gaat zonder Jesper Karlsson voor comeback tegen Anderlecht

Donderdag, 20 april 2023 om 17:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:45

De opstelling van AZ is bekend voor de return in de kwartfinale van de Conference League tegen Anderlecht. De Alkmaarders staan voor een hels karwei, daar het heenduel vorige week met 2-0 verloren ging. Trainer Pascal Jansen kiest voor de vertrouwde namen. Jesper Karlsson is er vanwege een blessure niet bij. Maxim Dekker keert terug in de wedstrijdselectie. De wedstrijd begint om 18.45 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Jansen kondigde woensdag het slechte nieuws aan dat Karlsson nog te geblesseerd is. De Zweed viel vorige week een kwartier voor tijd in, maar bleef daarna last houden van de bovenbeenblessure die hem daarvoor al aan de kant hield. Ook zonder Karlsson deed AZ zondag het nodige vertrouwen op, door Fortuna Sittard met 0-3 te verslaan. Daarnaast kan de ploeg van Jansen in eigen huis buigen op uitstekende statistieken in de Conference League. Alle zeven thuiswedstrijden dit seizoen, inclusief voorrondes, werden gewonnen. Op het duel in de tweede voorronde met FK Tuzla City na (1-0), wist AZ in al die wedstrijden minimaal tweemaal te scoren.

Jansen heeft voor de cruciale return geen verrassingen in petto wat betreft de basisopstelling. Dat betekent dat Mathew Ryan het doel verdedigt. De Australiër ziet voor hem een viermansdefensie bestaande uit Yukinari Sugawara, Sam Beukema, Pantelis Hatzidiakos en Milos Kerkez. Op het middenveld moet Jordy Clasie voor de controle zorgen. Tijjani Reijnders en Sven Mijnans completeren de middenlinie. Voorin is Myron van Brederode opnieuw de vervanger van Karlsson. Vangelis Pavlidis is de spits, Jens Odgaard start vanaf rechts.

Anderlecht kan zich voor het eerst sinds 1990 plaatsen voor een Europese halve finale. Dat jaar bereikten de Belgen de finale van de Europacup II, die dankzij een dubbelslag van Gianluca Vialli gewonnen werd door Sampdoria: 2-0. Yari Verschaeren kan vanwege zijn gescheurde kruisband niet meedoen. Benito Raman, vorige week nog invaller, liep op de training een blessure op en is er dus ook niet bij. De maker van de 1-0 in Brussel, Michael Murillo, is wél fit genoeg gebleken.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Reijnders, Mijnans; Van Brederode, Pavlidis, Odgaard.

Opstelling Anderlecht: Verbruggen; Murillo, Debast, Vertonghen, N'Diaye; Diawara, Rafaelov, Ashimeru, Dreyer; Amuzu, Slimani.