AZ drukt zwak Vitesse met simpele overwinning nog dieper het moeras in

Degradatie komt met de week dichterbij voor Vitesse. De Arnhemmers verloren zaterdagavond opnieuw: deze keer tegen AZ, met 2-0. Vitesse blijft daardoor zeventiende, met vijf punten minder dan nummer zestien Excelsior. Nummer vier AZ, dat de tweede zege op rij boekte, heeft momenteel nog maar één punt minder dan nummer drie FC Twente. Dat heeft overigens nog wel een duel tegoed.

In de basisopstelling van AZ waren er geen wijzigingen ten opzichte van het met 0-4 gewonnen duel met FC Volendam van twee weken geleden. Bij Vitesse was er sprake van drie andere basisspelers. Mexx Meerdink ontbrak onder meer bij de Arnhemmers, en werd vervangen door Thomas Buitink.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

AZ was in de eerste helft veruit de betere ploeg. Al in de zesde minuut leek de ploeg van trainer Maarten Martens op voorsprong te komen, maar de goal van Dani de Wit werd afgekeurd wegens buitenspel.

Ook in het restant van het eerste bedrijf kregen de Alkmaarders flink wat kansen. Zo faalde Vangelis Pavlidis oog in oog met keeper Eloy Room, schoot Ruben van Bommel de bal in het zijnet en ging een poging van Sven Mijnans voorlangs.

Vitesse kwam prima uit de kleedkamer, maar kreeg negen minuten na rust toch de eerste tegengoal om de oren. De Wit kopte binnen na een corner, en deze keer bleef de treffer wel staan: 1-0.

Tien minuten later werd het ook nog 2-0. Deze keer was Pavlidis de gevierde man, door een voorzet van invaller Myron van Brederode binnen te tikken. De 24ste goal voor de Eredivisie-topscorer dit seizoen.

In het restant van de wedstrijd was Vitesse nog een paar keer enigszins dreigend, maar echt dicht bij een goal kwamen de Arnhemmers niet. AZ nog wel een keer: De Wit raakte via Room de paal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties