AZ deelt groot nieuws over de toekomst van spits Mexx Meerdink

Mexx Meerdink heeft zijn contract bij AZ met drie jaar verlengd. Daardoor ligt de 21-jarige aanvaller nu tot medio 2030 vast in Alkmaar. Dat maakt de club zelf bekend via de officiële kanalen.

“AZ heeft veel waardering en vertrouwen uitgesproken,” aldus Meerdink op de clubkanalen over zijn contractverlenging. “Dat heeft me goed gedaan, dus daarom ‘plus vijf’, tot 2030. Ik wil iedereen laten zien wat mijn kwaliteiten zijn. Daar gaat mijn focus op liggen. Dan hoop ik nog mooie dingen mee te maken met deze fantastische club.”

“Ik wil veel spelen en prijzen pakken met deze club. Dat wil ik afsluiten met de topscorer van de Eredivisie worden. Dat zijn mijn doelen, dat zijn dromen. Ik hoop dat die uit mogen komen.”

Ook Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ, reageert op de contractverlenging. “Mexx is een belangrijk onderdeel van de kerngroep die we langer bij elkaar willen houden. Hij zegt zelf ook dat hij nog lang niet klaar is bij AZ. We weten allemaal dat Mexx voor doelpunten moet gaan zorgen.”

“Dit seizoen heeft hij met invalbeurten al heel veel laten zien. Hij staat op de rand van het evenaren van een Eredivisierecord, van acht doelpunten na een invalbeurt in hetzelfde seizoen. Dat is nu mooi, maar ik denk dat hij er naartoe gaat en wil werken dat hij dat vanuit de basis gaat doen. Dat hij op termijn de eerste spits van AZ gaat worden”, aldus Huiberts.

Meerdink speelt sinds 2019 bij AZ, toen hij over werd genomen van De Graafschap. Voor het eerste elftal van de Alkmaarders staat de teller van de aanvaller momenteel op 43 officiële duels, waarin hij 8 keer scoorde.

Vorig jaar werd hij in de tweede seizoenshelft verhuurd aan Vitesse. In acht duels voor de Arnhemmers kwam hij echter niet tot scoren.