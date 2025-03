Bij de wedstrijd Inter - Feyenoord stond hij ineens in de basis als vervanger van de geblesseerde Igor Paixão: Aymen Sliti. De achttienjarige buitenspeler had voor deze Champions League-wedstrijd nog geen minuut gespeeld voor de hoofdmacht van de Rotterdammers, maar mocht in het San Siro meteen aan de bak. Na afloop deelde hij zijn ervaring met Ziggo Sport.

“Ik vond het fantastisch”, vertelt de Hengeloër. “Ik ben echt superblij dat ik mijn debuut mocht maken bij Feyenoord. Dat doet wel heel veel met me.”

Toen de Nederlander met Tunesische roots hoorde dat hij in de basis mocht starten, bracht hij meteen zijn familie op de hoogte. “Ik heb gelijk mijn moeder gebeld en daarna mijn vader. Ik was echt super blij ermee.”

Toch was het even wennen, geeft Sliti toe. “Je moet tegen Inter spelen, tegen Denzel Dumfries. Dat is natuurlijk een lastige speler. De trainer zei tegen me: 'Doe gewoon je ding zoals je altijd doet en wees vrij.'”

Ondanks de 2-1 nederlaag vond Sliti dat Feyenoord kansen had. “We hadden zeker momenten. We zaten goed in de wedstrijd. We hadden echt een paar kansen en als je die maakt, wordt het een andere wedstrijd.”

Sliti is ambitieus en hoopt op meer speeltijd. “Ik hoop zoveel mogelijk minuten te maken bij Feyenoord 1. En gewoon mijn ding doen. Zodra dat gebeurt, zien we het verder wel. Wie mijn voorbeeld is? Mezelf, want ik ben gewoon mezelf."

Voor Feyenoord is het Champions League-avontuur nu voorbij. De volgende wedstrijd is op zondag 16 maart, wanneer Robin van Persies ploeg in de Grolsch Veste aantreedt tegen FC Twente. Een belangrijk duel voor beiden: Twente heeft twee punten meer, al hebben zij wel een wedstrijd meer gespeeld.