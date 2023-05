Atlético Madrid geeft 0-3 voorsprong helemaal uit handen bij strijdend Espanyol

Woensdag, 24 mei 2023 om 23:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:14

Atlético Madrid heeft op haast ongelooflijke wijze een 0-3 voorsprong uit handen gegeven. Los Colchoneros kwamen dankzij Saúl Ñíguez, Antoine Griezmann en Yannick Carrasco op 0-3 bij Espanyol, dat op bewonderingswaardige wijze terug in de wedstrijd kwam: 3-3. Door de remise moet Atlético de tweede plaats afstaan aan Real Madrid, dat eerder op de woensdagavond afrekende met Rayo Vallecano (2-1). Voor nummer negentien Espanyol kan het puntje van grote waarde blijken te zijn, al staat het er met twee wedstrijden te gaan slecht voor. Real Valladolid, Cádiz en Getafe hebben namelijk drie punten meer. Laatstgenoemde ploeg won op hetzelfde moment bij Real Betis (0-1).

Atlético brak na ruim twintig minuten spelen de ban. Mario Hermoso had een vlijmscherpe steekpass in huis op Saúl, die zich in eerste instantie nog vast leek te draaien. Hij vond echter alsnog wat ruimte en schoot met links via de binnenkant van de paal raak: 0-1. Vlak voor rust kwam Atlético op curieuze wijze op voorsprong. Een listig schot van Saúl werd nog gekeerd door Fernando Pacheco, die zag dat Yannick Carrasco in de rebound tegen de binnenkant van de paal schoot. De volgende rebound was voor Griezmann, die raak leek te schieten. Pacheco was er echter ook snel bij, waardoor het de vraag was of de bal de lijn was gepasseerd. De VAR gaf uiteindelijk uitsluitsel: 0-2.

Zit 'ie nou of niet? ?? Met het blote oog is het niet te zien, maar de scheidsrechter geeft een doelpunt aan Atlético: 2-0! ??#ZiggoSport #LaLiga #EspanyolAtlético pic.twitter.com/n70gP7Labm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 24, 2023

De wedstrijd leek al heel snel na rust definitief beslist te zijn. Precies veertien seconden na rust zorgde Carrasco voor de 0-3, door te profiteren van de zwakke defensieve organisatie bij Espanyol. Espanyol gaf echter allesbehalve op en bleef doorstrijden. Het leidde na iets meer dan een uur spelen tot de 1-3 van César Montes. De Mexicaan knikte snoeihard binnen uit een hoekschop. Nahuel Molina dacht de marge weer naar drie te tillen, maar hij trof de paal.

En daar is de gelijkmaker! ?? De fans van Espanyol weten niet wat ze meemaken.. hun ploeg knokt zich van een 3-0 achterstand terug naar 3-3 ??#ZiggoSport #LaLiga #EspanyolAtlético pic.twitter.com/9JSbvTT0v8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 24, 2023

De fanatieke supporters van Espanyol bleven geloof houden in een resultaat en dat werd na de 2-3 alleen maar groter. Atlético-doelman Ivo Grbic haalde Javi Puado onderuit, wat leidde tot een strafschop. Joselu ging achter de bal staan en faalde niet: 2-3. De 3-3 viel tien minuten voor tijd. Dit keer was Vinícius Souza de gevierde man via een fraaie kopbal. Joselu liet in het slot nog na de 4-3 te maken, door in alle vrijheid precies op Grbic te mikken.