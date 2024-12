Atalanta is door late gelijkmaker tegen Lazio weer (even) koploper van razendspannende Serie A

Atalanta mag zich weer even koploper van de Serie A noemen. De ploeg geleid door aanvoerder Marten de Roon sleepte tegen Lazio laat in de wedstrijd een punt uit het vuur: 1-1. De Italiaanse top van de competitie blijft zodoende onverminderd spannend.

Bijzonderheden:

Atalanta, dus met De Roon in de basiself, kwam in de beginfase in het Stadio Olimpico nog goed weg toen Lazio-controleur Matteo Guendouzi de paal trof. Even later was het alsnog raak, toen Nicolò Rovella zijn collega Fisayo Dele-Bashiru wegstak.

De in Hamburg, Duitsland geboren Nigeriaan was veel te snel voor zijn directe tegenstanders en rondde de fraaie boogbalassist op sublieme wijze af: 1-0. In de tweede helft gingen de bezoekers uit Bergamo op zoek naar de gelijkmaker.

Lazio-doelman Ivan Provedel bleek lang een sta-in-de-weg, maar in de slotfase moest de doelverdediger alsnog capituleren. Ademola Lookman was bij de tweede paal erg alert en na zijn slimme loopactie bewaarde hij goed het overzicht. Invaller Marco Brescianini, koud in het veld, mocht de bal van dichtbij binnentikken: 1-1.

Zo blijft de Serie A ontzettend spannend. Atalanta voert de lijst aan - weliswaar met een wedstrijd meer gespeeld dan naaste belager Inter - en ook Lazio en Napoli zijn nog altijd in de race om de Scudetto.

Stand Serie A:

1. Atalanta 18 - 41

2. Inter 17 - 40

3. Napoli 17 - 38

4. Lazio 18 - 35