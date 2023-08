Aston Villa wil donderdag nog vierde en vijfde toptransfer van de zomer afronden

Donderdag, 17 augustus 2023 om 10:00 • Wessel Antes

Aston Villa is dicht bij de komst van zowel Nicolò Zaniolo als Marcos Acuna, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op Twitter. The Villans zijn bezig aan een ambitieuze transferzomer en wisten eerder al Youri Tielemans, Pau Torres en Moussa Diaby te strikken. Zaniolo moet op huurbasis overkomen van Galatasaray, terwijl het in het geval van Acuna om een definitieve transfer gaat. Sevilla wil zo’n 15 miljoen euro voor de 31-jarige linksback, die nog tot medio 2025 vastligt. Zaniolo wordt voor 3 miljoen gehuurd, waarna hij volgende zomer middels een koopclausule van 27 miljoen euro kan worden overgenomen.

Volgens Romano ondergaat Zaniolo donderdagochtend zijn medische keuring. Bij een positieve uitwerking daarvan kan de 24-jarige Italiaan later op de dag zijn handtekening zetten onder het huurcontract. Galatasaray is inmiddels akkoord met de uittocht van de linkspoot, die in februari voor 15 miljoen euro werd overgenomen van AS Roma. In Istanbul ligt Zaniolo nog tot medio 2027 vast, maar door de koopoptie in de huurovereenkomst keert de dertienvoudig international van Italië mogelijk niet meer terug bij Galatasaray.

Villa gaat donderdag nogmaals in gesprek met Sevilla over Acuna. De clubleiding heeft goede hoop en verwacht tijdens deze onderhandelingen tot een akkoord te komen over een transfer van de Argentijnse wereldkampioen. Acuna zelf is al persoonlijk rond met Villa, aangezien hij graag in de Premier League wil spelen. Sevilla kijkt ondertussen al verder en hoopt Borna Sosa (VfB Stuttgart) aan te trekken als vervanger. Acuna speelde sinds 2020 liefst 125 officiële duels voor Sevilla, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 13 assists.

De club van manager Unai Emery begon afgelopen weekend teleurstellend aan het nieuwe Premier League-seizoen. Op bezoek bij Newcastle United ging Villa met 5-1 onderuit. In Engeland verwacht men dit seizoen veel van de club uit Birmingham, daar met Tielemans, Pau Torres en Diaby veelbelovende namen werden aangetrokken. Laatstgenoemde werd de duurste aanwinst ooit voor Villa, dat 55 miljoen euro overmaakte aan Bayer Leverkusen. Pau Torres kwam voor 33 miljoen euro over van Villarreal en Tielemans was transfervrij na afloop van zijn contract bij degradant Leicester City.