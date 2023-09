AS Roma zakt na horroravond in Genua naar zestiende plaats in de Serie A

Donderdag, 28 september 2023 om 22:50 • Jonathan van Haaster

Bij AS Roma wil het dit seizoen bepaald niet vlotten. De ploeg van trainer José Mourinho verloor donderdagavond met liefst 4-1 bij Genoa en zakt daardoor af naar de zestiende plaats in de Serie A. Voormalig Eredivisionisten Albert Gudmundsson en Morten Thorsby waren met een treffer allebei goud waard voor de promovendus, terwijl voormalig Roma-middenvelder Kevin Strootman een assist liet noteren bij de openingstreffer. Genoa klimt naar de elfde plaats.

Bijzonderheden:

Al binnen vijf minuten was het raak voor Genoa. Roma wilde opbouwen, maar leed knullig balverlies. Strootman kwam in balbezit en gaf behendig mee aan Gudmundsson, die de korte hoek vond met een lage schuiver: 1-0. Een goed resultaat was nog mogelijk voor Roma en al helemaal toen Bryan Cristante op aangeven van Leonardo Spinazzola de 1-1 tegen de touwen kopte. Vlak voor rust deelde Genoa Roma echter een enorme dreun uit. Thorsby gaf knap mee aan Mateo Retegui, die fraai binnenschoot: 2-1.

Roma moest na rust aan de bak, kreeg kansen via onder meer Romelu Lukaku en Cristante, maar wist niet te scoren. Een kwartier voor tijd zorgde Thorsby, die al vroeg inviel voor de geblesseerde Milan Badelj, voor de beslissing. De voormalig Heerenveen-middenvelder kopte van dichtbij raak uit een hoekschop: 3-1. Clubicoon Francesco Totti zag vanaf de tribunes toe hoe het leed voor zijn Roma alleen maar groter werd. Junior Messias stond vogelvrij bij de tweede paal en liet zijn opgelegde kans niet onbenut: 4-1.