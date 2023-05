AS Roma weet ondanks enorme blunder van doelman Monza niet te winnen

Woensdag, 3 mei 2023 om 23:09 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:59

AS Roma heeft zeer duur puntenverlies geleden. De ploeg van José Mourinho kwam zeer gelukkig via Stephan El Shaarawy op voorsprong na een blunder van AC Monza-doelman Michele Di Gregorio, maar kreeg toch nog de gelijkmaker van Luca Caldirola om de oren: 1-1. Het betekent dat Roma concurrenten Internazionale en Lazio verder ziet weglopen. Roma staat nu zevende, drie plaatsen hoger dan Monza.

Bij Monza vormden voormalig Eredivisionisten Pablo Marí en Caldirola twee derde van de verdediging. Aan de kant van Roma maakten Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum hun rentree in de wedstrijdselectie. Eerstgenoemde kampte met een slepende knieblessure, terwijl Wijnaldum enkele weken uit de roulatie lag wegens een hamstringkwetsuur. Omdat Nemanja Matic geschorst was kreeg Edoardo Bove een kans centraal op het middenveld. Chris Smalling, Leonardo Spinazzola, Andrea Belotti en Paulo Dybala moesten plaatsnemen op de bank. De plek van laatstgenoemde werd ingenomen door Ola Solbakken.

Monza, dat in uitstekende vorm verkeert, kreeg in de persoon van Caldirola de eerste mogelijkheid. De voormalig verdediger van Vitesse schoot uit een hoekschop echter naast. Roma kon daar in de openingsfase weinig tegenover zetten. Zo probeerde Lorenzo Pellegrini het via een ongevaarlijke vrije trap, terwijl Gianluca Mancini's kopbal in de handen van Di Gregorio belandde. De doelman, die naar verluidt in de belangstelling staat van de Romeinen, ging even later gruwelijk in de fout door de bal zomaar in te leveren bij Roma. El Shaarawy wist in twee instanties te profiteren: 0-1. Lang kon Roma niet genieten van de voorsprong, daar Caldirola zijn tweede kans uit een vrije trap wel in het doel deed belanden: 1-1.

Na rust moest Roma dus weer opnieuw beginnen, al kwam de eerste kans na de onderbreking op naam van Carlos Augusto. Hij zag zijn schot echter knap gekeerd worden door Rui Patrício. Pellegrini probeerde het andermaal via een vrije trap en hij was dichterbij dan in de eerste helft, maar ook dit keer belandde zijn poging niet tussen de kaders van het doel. Roma bleef het proberen in het slot, terwijl ook Monza zich bleef laten zien. De derde treffer van de avond zou echter niet meer vallen. Dybala, Wijnaldum en Karsdorp kwamen niet van de reservebank af. Laatstgenoemde zou zaterdag tegen Internazionale zomaar aan speelminuten kunnen komen, doordat concurrent Zeki Celik in blessuretijd nog zijn tweede gele kaart pakte.