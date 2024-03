AS Roma straalt onder De Rossi en laat Brighton volledig kansloos in Olimpico

AS Roma heeft een uiterst overtuigende overwinning geboekt op Brighton & Hove Albion. De ploeg van trainer Daniele De Rossi won met liefst 4-0 van de Zuid-Engelsen, voor wie het een hels karwei wordt om de kwartfinale van de Europa League nog te halen. Paulo Dybala, Romelu Lukaku, Gianluca Mancini en Bryan Cristante zorgden voor een eclatante zege van Roma. De return in Brighton vindt volgende week plaats.

Aan de kant van Roma was er geen basisplaats voor Rick Karsdorp. Onder De Rossi is Roma teruggekeerd naar een 4-3-3-systeem en dat lijkt voor vleugelverdediger Karsdorp nadelig uit te pakken. Lukaku werd in de voorhoede geflankeerd door Dybala en Stephan El Shaarawy. Bij Brighton stond Jan Paul van Hecke aan de aftrap, terwijl Jo√ęl Veltman diep in de tweede helft zou invallen.

Roma kreeg al snel een enorme kans in de persoon van Lukaku. De Belg had de hoek voor het uitkiezen. Echter kopte hij rechtdoor en dus kon Jason Steele knap redding brengen. Ook Brighton werd al snel zeer gevaarlijk. Simon Adingra kapte en schoot via Evan Ndicka tegen de paal. In de zeer vermakelijke openingsfase wist Dybala wel het net te vinden, door Steele te omspelen en met links raak te schieten. De treffer werd afgekeurd wegens buitenspel, wat een onterechte beslissing bleek te zijn: 1-0.

Brighton moest in de achtervolging en het was Van Hecke die zich liet gelden bij een hoekschop, die niets opleverde doordat de kopbal van de Nederlander werd gekraakt. De daaropvolgende hoekschop leverde niets op vanwege een overtreding van Van Hecke op Lorenzo Pellegrini. De aanvoerder van Roma leek vlak voor rust op weg naar de 2-0, ware het niet dat Van Hecke voorkwam dat Steele eventueel in actie had kunnen komen.

Roma, de verliezend finalist van vorig jaar, kwam vlak voor rust ook op 2-0. Een diepe bal van Leandro Paredes werd zeer slecht verwerkt door aanvoerder Lewis Dunk, waardoor Lukaku vrij baan had richting Steele. De goalie van the Seagulls kon niet voorkomen dat de beresterke Lukaku door het midden keihard raak schoot en Roma op een dubbele voorsprong zette.

Vlak na rust moest Lukaku wél zijn meerdere erkennen in Steele, die bij de tweede paal goed redding bracht op een kopbal van de Rode Duivel. Roma speelde uitstekend, straalde spelplezier uit en kwam op 3-0. Mancini werkte de bal op acrobatische wijze achter Steele. De treffer had een luchtje van buitenspel, maar arbiter François Letexier wees tot opluchting van Olimpico naar de middenstip.

Roma denderde door. Leonardo Spinazzola gaf mee aan aan El Shaarawy, wiens voorzet met buitenkant voet fraai werd binnengekopt door Cristante: 4-0. In het slot haalde Roma het zijn voet van het gaspedaal en werd er niet meer gescoord. Zo boekt Roma, dat een van zijn beste wedstrijden van het seizoen speelde, een zeer fraaie overwinning op de Premier League-club.

