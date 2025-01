Arsenal ziet bod van ruim 70 miljoen euro op Premier League-ster afgewezen worden

Arsenal heeft zich bij Aston Villa gemeld voor Ollie Watkins, zo meldt The Daily Mail. De Londenaren hebben een bod van zestig miljoen pond, ruim 71 miljoen euro, afgewezen zien worden door de ploeg uit Birmingham.

Arsenal-manager Mikel Arteta is een 'bewonderaar' van Watkins en ziet de spits graag de overstap naar het Emirates Stadium maken. The Gunners raakten Gabriel Jesus onlangs kwijt met een zware knieblessure en zijn op zoek naar een adequate vervanger.

Arsenal heeft zijn eerste bod afgewezen zien worden, maar The Daily Mail weet dat Arsenal zich spoedig weer gaat melden op Villa Park. Het is echter de vraag of Arsenal zal slagen in zijn missie. Watkins heeft nog een driejarig contract in Birmingham en is één van de steunpilaren onder manager Unai Emery.

Wat Arsenal kan helpen in het proces, is het feit dat Watkins opgroeide als Arsenal-fan. "Dat is de droom, om ooit voor Arsenal te spelen. Maar ja, dat is ver verwijderd", vertelde hij in 2020, toen hij nog uitkwam voor Brentford.

Arsenal wil Liverpool serieus uitdagen in de strijd om de landstitel en ziet in Watkins de ideale versterking. Villa heeft gezien het doorlopende contract van Watkins echter een sterke onderhandelingspositie.

Watkins kwam dit seizoen tot op heden tot tien goals in 31 optredens. Eén van die treffers maakte hij uitgerekend tegen Arsenal, toen de Londenaren in eigen huis niet verder kwamen dan 2-2.

Watkins' grote concurrent bij Aston Villa, Jhon Durán, vertrekt deze winter mogelijk ook. De Colombiaan geniet namelijk concrete interesse van Al-Nassr, dat in onderhandeling is met de Premier League-club.