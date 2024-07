Arsenal voert gesprekken met 28-voudig international van Spanje en EK-held

Mikel Merino gaat zijn carrière mogelijk vervolgen bij Arsenal. De 28-jarige middenvelder wordt sinds enige tijd gelinkt aan Arsenal, en volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano praten beide partijen komende week verder met elkaar.

“Arsenal is bereid om verder te praten met het kamp-Mikel Merino komende week, na positieve contacten”, aldus Romano op X. “Hij is niet de enige naam op de lijst, maar bezet een goede positie.”

Romano verwacht dat veel zal afhangen van het prijskaartje dat Real Sociedad, de huidige werkgever van Merino, om de nek van de middenvelder hangt. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel in op 50 miljoen euro. Merino ligt nog tot medio 2025 vast in San Sebastián.

Mikel Arteta, de manager van Arsenal, is volgens Romano in ieder geval fan van Merino. Laatstgenoemde wordt gezien als mogelijke vervanger van Emile Smith Rowe, die vermoedelijk naar Fulham vertrekt.

Merino speelde in de jeugdopleiding en het eerste elftal van Osasuna, om vervolgens ook nog uit te komen voor Borussia Dortmund en Newcastle United. In 2018 stapte hij voor 12 miljoen euro over naar Real Sociedad.

Namens die club kwam de linkspoot tot dusver tot 242 duels. Daarin was hij goed voor 27 treffers en 30 assists.

Deze zomer won Merino met Spanje het EK in Duitsland. De 28-voudig international kwam in elk duel in actie, en vertolkte in de kwartfinale een heldenrol door vlak voor het einde van de verlenging de winnende goal te maken tegen Duitsland (2-1).

