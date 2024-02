Arsenal speelt Newcastle weg en meldt zich vlak achter Man City en Liverpool

Arsenal heeft in het eigen Emirates Stadium op indrukwekkende wijze afgerekend met Newcastle United. De ploeg van manager Mikel Arteta declasseerde the Magpies en won met liefst 4-1. Arsenal opende de score via een eigen doelpunt van Sven Botman, waarna ook Kai Havertz, Bukayo Saka en Jakub Kiwior op het scorebord verschenen. Arsenal staat na de zege derde met 58 punten, op slechts één punt van Manchester City en twee van koploper Liverpool. Newcastle staat achtste en lijkt Europees voetbal volgend seizoen langzamerhand te moeten vergeten.

Aan de kant van Arsenal was Kai Havertz de spits van dienst. De technicus werd geflankeerd door Saka en Gabriel Martinelli. Verder waren er geen verrassingen in de opstelling van the Gunners waar te nemen. Martin Ødegaard moest voor de creativiteit vanaf het middenveld zorgen, terwijl Declan Rice de controleur was. Bij Newcastle stond voormalig Willem II'er Alexander Isak aan de aftrap, net als Botman.

Arsenal domineerde vanaf het begin en pakte in de achttiende minuut de voorsprong. Saka schilderde een hoekschop voor het doel tot bij Gabriel Magalhães, die raak leek te koppen. Zijn inzet werd echter nog net voor de doellijn gekeerd door Loris Karius. De Duitser moest toezien hoe Valentino Livramento de bal tegen de knie van Botman tikte, waardoor een eigen doelpunt van de Nederlander een feit was: 1-0.

Newcastle speelde een beroerde eerste helft en moest dat snel na de openingstreffer bekopen met een nieuwe dreun. Een fraaie dieptepass van Rice kwam terecht bij Martinelli, die de achterlijn haalde, teruglegde richting de penaltystip en zag hoe Havertz er van dichtbij 2-0 van maakte.

Newcastle beperkte zich tot verdedigen, maar deed dat niet overtuigend en kon dan ook niet voorkomen dat Arsenal bij vlagen schitterend voetbal op de mat legde. Zo gaf Ødegaard fraai met de hak mee aan Saka, wiens voorzet nét een centimeter of vijf te hoog was voor Martinelli. De vleugelspeler kwam wel tot koppen, maar kon geen richting meer meegeven aan zijn inzet. De Braziliaan kreeg na onthutsend zwak verdedigen een nieuwe mogelijkheid. Net als zijn kopbal even daarvoor ging ook zijn schot over het doel van Karius.

Ook direct na rust noteerde Arsenal een schitterende aanval. Saka gaf mee op Martinelli, die een heerlijk steekballetje in huis had op Havertz. De Duitser zag landgenoot Karius in de één-op-één de verkeerde hoek kiezen, maar verscheen niet op het scorebord: zijn poging rolde enkele centimeters naast de paal. Hoewel Newcastle beter speelde dan voor rust, bleef het kansloos. De 3-0, halverwege de tweede helft, gooide het duel definitief in het slot. Saka draaide Livramento dol en vond de verre hoek met een geplaatst schot.

Twintig minuten voor tijd viel ook de 4-0. Een hoekschop van Rice werd bij de eerste paal binnengekopt door Kiwior. Het tempo zakte daarna, wat inhield dat Newcastle ook aan aanvallen mocht denken. En met succes. Een prima voorzet van Dan Burn belandde op het hoofd van voormalig Arsenal-aanvaller Joe Willock, die fraai raak kopte en zo voor de 4-1 eindstand tekende.

