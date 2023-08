Arsenal moet alle zeilen bijzetten, maar pakt drie punten bij Crystal Palace

Maandag, 21 augustus 2023 om 22:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:09

Arsenal heeft maandag ook zijn tweede Premier League-wedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg van manager Mikel Arteta moest op bezoek bij Crystal Palace heel diep gaan, maar won dankzij een rake penalty van Martin Ødegaard: 0-1. Door een rode kaart voor Takehiro Tomiyasu kwam Arsenal daarna in ondertal te spelen, waardoor het billenknijpen werd voor the Gunners. Arsenal hield stand en klimt naar de derde plek in de Premier League; Crystal Palace staat met drie punten uit twee duels nu elfde.

Al in de tweede minuut kreeg Gabriel Martinelli veel ruimte voor een schot, maar de linksbuiten van Arsenal zocht de drukte juist weer op en strandde op een blok. Crystal Palace verdedigde gegroepeerd, maar liet zich in de snelle tegenstoot wel degelijk zien op de helft van Arsenal. Meerdere keren konden the Gunners pas op het laatste moment verijdelen dat een grote schietkans zou ontstaan. Zo voorkwam Ben White met een cruciale sliding dat Odsonne Édouard na een kwartier kon binnenschieten.

Het gevaarlijkste moment uit de eerste helft was na een half uur voor Eddie Nketiah, de vaste vervanger in de spits van Gabriel Jesus. De aanvaller van Arsenal draaide handig tussen twee verdedigers weg, maar schoof de bal vervolgens op de paal. Zes minuten na rust werd de wedstrijd op zijn kop gezet door een overtreding van Crystal Palace-keeper Sam Johnstone, die te laat bij de bal was en de voeten van Nketiah raakte met zijn handschoenen. Arsenal kreeg een penalty, die werd binnengeschoten door Martin Ødegaard: 0-1.

Arsenal was ook in de fase daarna sterker, maar het spelbeeld kantelde toen Tomiyasu in de 67ste minuut met rood van het veld werd gestuurd. De linksback van Arsenal kreeg een tweede gele kaart voor het onderbreken van een veelbelovende aanval. Het was een zware straf: de Japanner raakte zijn tegenstander Jordan Ayew, die door dreigde te breken, nauwelijks. Palace drong aan en creëerde een kopkans voor Édouard, die de bal volledig verkeerd raakte. In blessuretijd duwde Arsenal-keeper Aaron Ramsdale de bal in de drukte voor de voeten bij Tyrick Mitchell, die in kansrijke positie over schoot.