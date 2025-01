Arsenal is furieus op scheidsrechter Oliver maar behaalt tóch drie punten bij Wolves

Arsenal heeft zaterdag met veel moeite drie punten behaald op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. De ploeg van Mikel Arteta kwam vlak voor rust in de problemen door een zeer discutabele rode kaart voor Myles Lewis-Skelly, maar de wedstrijd kantelde toen de Wolves in de zeventigste minuut eveneens rood kregen van scheidsrechter Michael Oliver. Korte tijd later maakte Riccardo Calafiori het enige doelpunt: 0-1. Arsenal blijft daardoor in het spoor van koploper Liverpool, dat met een wedstrijd minder gespeeld zes punten voorsprong heeft in de Premier League.

Arsenal moest het stellen zonder de zieke Martin Ødegaard, die werd vervangen door Ethan Nwaneri. De zeventienjarige middenvelder is pas net weer hersteld van een spierblessure en maakte in de Champions League tegen Dinamo Zagreb (3-0 winst) zijn rentree als invaller.

De eerste grote kans van de wedstrijd was in de elfde minuut voor Wolves. Na een lange rush verstuurde Nelson Semedo een uitstekende voorzet op de Pablo Sarabia, die de bal ineens uit de lucht nam en rakelings naast schoot. Dertien minuten later volgde de grootste kans uit de eerste helft voor Arsenal. Kai Havertz kon na een perfecte voorzet van Leandro Trossard vrij inkoppen. De Duitser had moeten scoren, maar kopte op de voet van José Sa.

Arsenal had daarna het betere van het spel, maar kwam niet tot al te veel kansen. Vlak voor rust volgde de rode kaart voor Myles Lewis-Skelly. De linksback van Arsenal wilde een gevaarlijke counter van Wolves onderbreken en haalde Matt Doherty onderuit. Tot grote ontsteltenis van Arsenal trok Oliver een directe rode kaart.

Zelfs in ondertal was Arsenal na rust de bovenliggende partij. Toch kwam Wolverhampton in de 64ste minuut enorm dicht bij een doelpunt. Uit een half afgeslagen hoekschop viel de bal voor de voeten van Matheus Cunha, die rakelings naast schoot.

Twintig minuten voor tijd werd Timber hard op de voet getrapt door João Gomes, die daarvoor zijn tweede gele kaart incasseerde, al was de overtreding waarschijnlijk direct rood waard. Hoe dan ook, beide ploegen kwamen met tien man tegenover elkaar te staan.

Vier minuten later viel het doelpunt voor Arsenal. Een goede voorzet van Gabriel Martinelli werd half weggewerkt, waarna de bal goed viel voor Calafiori. De ingevallen linksback vond met een bekeken schot de verre onderhoek: 0-1.

Arsenal leek vastberaden om de wedstrijd met die minimale voorsprong uit te spelen, maar stond in de eindfase toch nog een enorme kans toe. Rayan Aït-Nouri ontsnapte bij een lange bal van achteruit aan de bewaking van Timber, maar stuitte een-op-een op David Raya. Daarna hield Arsenal de gelederen probleemloos gesloten.