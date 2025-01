Arsenal bevestigt slecht nieuws: Gabriel Jesus loopt ernstige blessure op

Arsenal heeft slecht nieuws gedeeld over Gabriel Jesus. De club bevestigt dat de Braziliaan de voorste kruisband van zijn linkerknie heeft afgescheurd. De spits staat vermoedelijk acht à negen maanden aan de kant.

Het ging zondag in het FA Cup-duel met Manchester United helemaal mis voor Jesus. De aanvaller raakte vlak voor rust geblesseerd en moest zich laten vervangen door Raheem Sterling. Na afloop was er nog veel onzekerheid over de ernst van de kwetsuur.

Eerder op de dag liet manager Mikel Arteta al weten dat het er bepaald niet goed uitzag. "We weten nu meer en het ziet er totaal niet goed uit. We moeten nog één specialist raadplegen en dan zullen we later op de dag betere informatie delen", vertelde Arteta op de persconferentie voorafgaand aan de derby tegen Tottenham Hotspur.

Nu heeft Arsenal op zijn site bevestigd dat Jesus er voor langere tijd uit zal liggen. "Gabriel Jesus heeft meerdere scans en specialistische beoordelingen ondergaan die hebben bevestigd dat hij een blessure heeft opgelopen aan de voorste kruisband in zijn linkerknie."

"Gabby zal de komende dagen een operatie ondergaan en zal binnenkort beginnen met zijn herstel- en revalidatieprogramma. We zullen iedereen op de hoogte blijven houden van Gabby's herstel, waarbij iedereen bij de club zich volledig richt op het ondersteunen van Gabby om ervoor te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer volledig fit is."

Diverse Engelse media bevestigen dat het daadwerkelijk om een gescheurde kruisband gaat. Het is een enorme klap voor Jesus, die de laatste tijd juist zo goed bezig was. Zo maakte hij een hattrick tegen Crystal Palace (EFL Cup), twee treffers tegen diezelfde tegenstander in competitieverband en één tegen Brentford.

Kai Havertz is momenteel de enige fitte spits in de selectie van Arteta, die het de komende maanden ook al zal moeten doen zonder sterspeler Bukayo Saka. De kans is groot dat Arsenal zich deze winter gaat versterken.