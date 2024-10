‘Arne Slot wil niet Karim Adeyemi, maar andere Bundesliga-sensatie naar Liverpool halen’

Omar Marmoush heeft zich in de kijker gespeeld bij Liverpool, weet de Duitse tak van Sky Sports. De 25-jarige aanvaller van Eintracht Frankfurt is sensationeel begonnen aan het nieuwe seizoen van de Bundesliga. Arne Slot wil proberen om Marmoush naar Anfield te halen.

In de eerste zes competitiewedstrijden was Marmoush goed voor acht doelpunten en vier assists. Daarnaast was hij ook al trefzeker in de Europa League, terwijl hij in de DFB-Pokal reeds twee assists afleverde.

Door zijn prestaties zou de 32-voudig international van Egypte er goed op staan bij Liverpool. The Reds werden eerder deze maand al gelinkt aan Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), maar gaan zich mogelijk dus elders in Duitsland melden.

Volgens Transfermarkt is Marmoush momenteel 22 miljoen euro waard. De rechtsbenige spits ligt in Frankfurt nog tot medio 2027 vast, waardoor zijn werkgever hoog in de boom kan zitten.

Eintracht Frankfurt zou het liefst helemaal geen afscheid van Marmoush nemen. De Egyptenaar kan zijn contract in het Deutsche Bank Park volgens de Duitse berichtgeving behoorlijk laten opwaarderen

De komst van Marmoush is voor Eintracht Frankfurt in ieder geval een gouden zet gebleken. In de zomer van 2023 werd hij transfervrij opgepikt bij VfL Wolfsburg. Inmiddels zou hij die Adler tientallen miljoenen kunnen opleveren.

Marmoush is een aanvaller die zowel als spits als buitenspeler uit de voeten kan. Sinds oktober 2021 is hij international van Egypte, waar hij voorin samenspeelt met Liverpool-ster Mohamed Salah.