Arne Slot verrast met opstelling Feyenoord tegen Atlético Madrid

Woensdag, 4 oktober 2023 om 17:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:03

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het duel met Atlético Madrid bekendgemaakt. De geschorste Santiago Gimenez wordt in de punt van de aanval vervangen door Ayase Ueda. Verder verrast Slot door Ramiz Zerrouki in de basisopstelling te posteren. Dat gaat ten koste van Yankuba Minteh. Calvin Stengs schuift door naar de linkerflank, waardoor Igor Paixão verhuist naar de rechterkant. De wedstrijd begint om 18:45 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. De verdediging wordt gevormd door Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Mats Wieffer en Zerrouki zijn de controleurs op het middenveld, waarop Quinten Timber het mag laten zien als nummer 10. Spits Ueda wordt geflankeerd door Paixão (rechts) en Calvin Stengs (links).

Bij Atlético zal het vertrouwen groot zijn. De ploeg van trainer Diego Simeone won zijn laatste drie wedstrijden, onder meer tegen Real Madrid (3-1), en maakte afgelopen weekend een 0-2 achterstand goed tegen Cádiz (3-2). Atlético werd vorig seizoen op dramatische wijze uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League en kreeg in de openingswedstrijd van deze jaargang ook een flinke tik te verwerken.

Op bezoek bij Lazio leek men op weg naar een 1-2 zege, totdat doelman Ivan Provedel de Italianen diep in blessuretijd naar een punt kopte. Simeone kent de nodige blessurezorgen: onder meer Memphis Depay, José María Giménez, Stefan Savic en Pablo Barrios zijn er niet bij.

Feyenoord moet het stellen zonder Luka Ivanusec, Justin Bijlow en Santiago Gimenez. De twee laatstgenoemden zijn echter wel met de selectie meegereisd om hun teamgenoten te ondersteunen. Feyenoord kruipt in Madrid in de underdogrol en hoopt de 2-0 zege op Celtic een passend vervolg te geven.

De laatste keer dat beide ploegen elkaar tegenkwamen was in ‘vriendschappelijk’ verband in 2021. Feyenoord won in De Kuip met 2-1, maar na afloop ging het vooral om de duw die Simeone uitdeelde aan Slot. "Het zegt veel over hem, dat hij zelfs na een oefenduel zo snel geïrriteerd raakt”, liet Slot weten over het voorval van twee jaar geleden.

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Molina, Azpilicueta, Witsel, Hermoso, Lino; De Paul, Koke, Saúl; Morata, Griezmann.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Paixão, Ueda, Stengs.