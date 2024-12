Arne Slot na masterclass Liverpool tegen Manchester City: 'We kwamen dicht bij perfectie'

Liverpool-manager Arne Slot zag zijn ploeg zondag geen kind hebben aan regerend landskampioen Manchester City. The Reds waren veel beter dan de ploeg van Pep Guardiola en wonnen uiteindelijk met 'slechts' 2-0. Na afloop was Slot zeer complimenteus over zijn ploeg, al wil hij, ondanks de ruime voorsprong op de concurrentie, nog niet denken aan het kampioenschap.

"Het was bijna de perfecte wedstrijd", opende Slot voor de camera van Sky Sports. "Als je kijkt naar de werklust, denk ik dat dat wel perfect was. Het aantal kansen dat we misten, maakte het aan het einde spannend. Maar misschien is dat wel leuk voor wedstrijden als deze. Zo zou het moeten zijn. Maar het was leuker geweest om het tweede doelpunt eerder te maken", lachte de manager.

"We zetten altijd hoog druk, maar zij zijn zo goed in de opbouw. Dus je moet heel hard werken. Onze spelers hadden energie. Naast onze spelers was het publiek vandaag ook fantastisch. City maakt het je altijd moeilijk met de manier waarop ze zich positioneren. Het is niet alleen de formatie. Negen van de tien keer is het de kwaliteit van de spelers. Maar wij hebben ook een aantal goede spelers op het veld", zegt Slot met gevoel voor understatement.

"We zijn een compatibel team en het is moeilijk om ons te verslaan. Maar we moeten er ook moeite voor doen. We hebben ook te maken met blessures. We moesten Trent (Alexander-Arnold, red.) eruit halen. Dit zijn de uitdagingen waar we op dit moment voor staan, maar elk team moet deze uitdagingen in een seizoen het hoofd bieden."

"Als je van City wil winnen, moet je in elk onderdeel van de wedstrijd perfect zijn. Hoge druk, lage druk, opbouw. Ze brengen je zoveel problemen. We kwamen dicht bij perfectie. We waren niet perfect, maar we kwamen dicht bij perfectie. Dat is de enige manier om een kwaliteitsteam als City te verslaan."

Dankzij de zege, die tot stand kwam dankzij treffers van Cody Gakpo en Mohamed Salah, staat Liverpool negen punten voor op zowel Arsenal als Chelsea. Brighton & Hove Albion en Manchester City, de nummers vier en vijf van de Premier League, staan nu op elf punten achterstand.

"Ik denk niet dat iemand, inclusief ikzelf, deze start had voorspeld. Ik wist dat Jürgen (Klopp, red.) het team in een heel goede positie achterliet. Maar toch, om zoveel te winnen met al die moeilijke teams waar we al tegen hebben gespeeld, is niet iets wat je aan het begin van het seizoen kon voorspellen."

Ondanks de ruime voorsprong op de concurrentie rekent Slot zich nog niet rijk. "Ik zag gisteren Arsenal, vandaag Chelsea en ik heb City gezien... Ze zullen terugkomen omdat deze teams zoveel kwaliteit hebben. Ze zouden dezelfde reeks als wij kunnen neerzetten. Dus we moeten scherp en gefocust blijven."

Liverpool hervat de Premier League woensdag met een uitwedstrijd tegen Newcastle United. Zaterdag staat de stadsderby tegen Everton op Goodison Park op het programma.