‘Arne Slot moet weggaan bij Feyenoord. Dat is ook goed voor Slot zelf’

Arne Slot moet na dit seizoen een stap hogerop gaan maken. Dat zegt Harry Vermeegen in gesprek met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters. De voormalig tv-ster werd geboren in Amsterdam, maar is een Feyenoorder. Samen met Kusters praat Vermeegen over het seizoen van de regerend landskampioen tot dusver.

Feyenoord is bezig aan een prima campagne. De Rotterdammers moeten de titel zeer hoogstwaarschijnlijk wel aan het ongenaakbare PSV laten. In het bekertoernooi rekende het team van Slot wel af met de Eindhovenaren, waarna ook werd gewonnen van AZ en FC Groningen. NEC is op 21 april de tegenstander in de bekerfinale.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In Europees verband overwinterde Feyenoord, zij het op een lagere trede dan de Champions League. In de tussenronde van de Europa League verslikte de Stadionclub zich voor de derde keer in drie jaar tegen het Italiaanse AS Roma.

Ook Vermeegen erkent dat er voor Feyenoord niets anders in zit dan het winnen van de beker. “Voor Feyenoord is dit een redelijk goed seizoen. Ze gaan de beker nog winnen en dat is het dan”, zegt de voormalig presentator.

Slot

Slot staat sinds de zomer van 2021 onder contract in Rotterdam-Zuid. De samenwerking is inmiddels zéér succesvol gebleken. In het debuutseizoen van de Zwollenaar werd de finale van de Conference League bereikt, vorig seizoen pakte Feyenoord de titel en in deze campagne kan het beslag leggen op de KNVB Beker.

Het pakken van de landstitel zorgde ervoor dat Slot afgelopen zomer in de belangstelling stond van grote clubs. Tottenham Hotspur was zelfs concreet, maar toen werd er door de Engelsen voor Ange Postecoglou gekozen. Volgens Vermeegen is het voor Slot na dit seizoen tijd voor een nieuwe uitdaging.

“Slot moet daar weggaan”, zegt hij over Feyenoord. “Dat is ook goed voor Slot zelf. Hij moet gewoon lekker met spelers van een hoger niveau gaan werken. Een stapje hoger. Die spelers kunnen ook zijn ideeën gaan uitvoeren.”

“Want nu zit hij met spelers bij Feyenoord, die niet altijd zijn plannen kunnen opvolgen omdat ze het niveau niet hebben. Dat is heel frustrerend voor hem. Slot moet zorgen dat hij een stapje hoger komt. Dan gaat hij ook meer plezier hebben in zijn werk en dan ga je ook zien dat hij makkelijk met de Europese top meekan”, oordeelt de voormalig programmamaker.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties