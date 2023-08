Arne Slot kiest voor twee debutanten tegen PSV

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 18:47 • Lars Capiau • Laatste update: 18:57

De opstelling van Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal is bekend. De Rotterdammers beginnen ten opzichte van het gewonnen oefenduel met Benfica (2-1) met dezelfde elf namen in De Kuip. Dat betekent dat er een basisplaats is voor nieuwe aanwinst Calvin Stengs. De nog geblesseerde Gernot Trauner wordt vervangen door Marcus Pedersen, waardoor Lutsharel Geertruida naar het centrum verhuist.

Daar staat Geertruida geposteerd naast Dávid Hancko, die samen met Quilindschy Hartman de laatste linie completeert. Justin Bijlow verdedigt het doel van de regerend kampioen. Geertruida en Hartman staan in de nadrukkelijke belangstelling van respectievelijk RB Leipzig en Burnley, maar zullen proberen om vanavond om in ieder geval nog één prijs met de Rotterdammers binnen te slepen.

Op het middenveld maken Stengs en Ramiz Zerrouki hun officiële debuut voor Feyenoord. Zij moeten de naar Benfica vertrokken Orkun Kokçü en de naar Fenerbahçe vertrokken Sebastian Szymanski op het middenveld doen vergeten. Mats Wieffer maakt het driemans middenveld compleet. Als nummer 10 moet Stengs de aanval voorzien van mogelijkheden.

In de aanval heeft Slot geen verrassende keuzes gemaakt. Santiago Giménez, die donderdag nog zijn contract openbrak en verlengde tot medio 2027, leidt de aanval en wordt geflankeerd door Alireza Jahanbakhsh (rechts) en Igor Paixão (links). Voor de donderdag officieel gepresenteerde recordaankoop Ayase Ueda, overgekomen van Cercle Brugge, komt een plekje in de selectie nog te vroeg. Hij zal vanaf de tribune toekijken.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Stengs; Jahanbakhsh, Giménez, Paixão.