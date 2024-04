‘Arne Slot is nieuwe topfavoriet om trainer te worden van Liverpool’

Arne Slot heeft uitstekende papieren om de nieuwe hoofdtrainer van Liverpool te worden, zo blijkt uit een rondgang langs de bookmakers. Lange tijd was Rúben Amorim de favoriet om de opvolger te worden van Jürgen Klopp, maar The Athletic noemt de komst van de coach van Sporting Portugal 'onwaarschijnlijk'.

"Nu Slot favoriet is bij de bookmakers, begint het heel serieuze vormen aan te nemen", zegt Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam in Veronica Offside. "De bookmakers zijn altijd goed op de hoogte van de zaken."

Slot stond vorig jaar ook al in de belangstelling van grote buitenlandse clubs, maar besloot zijn contract bij Feyenoord te verlengen. "Zijn probleem is nu dat de clausule (om te vertrekken, red.) uit het contract is gehaald", zegt Krabbendam. "Hij ging veel meer verdienen, maar als tegenprestatie werd de clausule eruit gehaald."

De clausule van Slot bij Feyenoord bevatte een 'heel bescheiden' afkoopsom, weet Krabbendam. "Feyenoord kan nu vragen wat het wil, want Slot heeft een doorlopend contract", aldus de journalist van Voetbal International.

Slot wil Feyenoord alleen verruilen voor de absolute top. "Vorig jaar heeft hij al gesproken met Tottenham Hotspur en Chelsea, terwijl hij clubs als Crystal Palace meteen af heeft gezegd. Dan is het na weer een goed jaar bij Feyenoord logisch dat er zelfs nog grotere clubs voor Slot komen."

Liverpool zoekt naar een nieuwe hoofdcoach, nu Klopp na acht seizoenen gaat vertrekken. Naast Slot is ook Roberto De Zerbi, de succestrainer van Brighton & Hove Albion, zeer nadrukkelijk in beeld. De Italiaan moet liefst veertien miljoen euro kosten.

Ook Gary O'Neil (Wolverhampton Wanderers), Thomas Tuchel (gaat vertrekken bij Bayern München), Thiago Motta (Bologna), Thomas Frank (Brentford) en Julian Nagelsmann (Duitsland) staan op de shortlist. Daarnaast heeft Liverpool de optie om Pepijn Lijnders, al jarenlang assistent-coach van Klopp, door te schuiven.

De odds voor de nieuwe manager van Liverpool

1. Arne Slot - 3

2. Roberto De Zerbi - 4,5

3. Gary O'Neil - 13

4. Thomas Tuchel - 13

5. Thiago Motta - 17

6. Thomas Frank - 17

7. Pepijn Lijnders - 21

8. Julian Nagelsmann - 23

9. Unai Emery - 29

10. Andoni Iraola - 29

