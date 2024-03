Arne Slot is het niet eens met Ruud Gullit: ‘Hij is juist wél goed in Oranje’

Arne Slot heeft genoten van het spel dat Memphis Depay tegen Schotland op de mat legde. De trainer van Feyenoord vertelt te gast in Rondo van Ziggo Sport waarom hij de spits van het Nederlands elftal - in tegenstelling tot de eveneens aanwezige Ruud Gullit - juist wél goed vond spelen.

Gullit vindt dat Memphis erg tegenviel tegen Schotland. “Ik vond Memphis helemaal niet goed spelen. Ik zit ernaar te kijken... En Gakpo ook! Het lijkt wel of hij niet weet wat hij moet doen, terwijl ik hem op het WK juist geweldig vond voetballen.”

Vervolgens laat Slot desgevraagd weten dat hij de aanvaller van Atlético Madrid juist de beste speler van het veld vond. “Ik vond Memphis wél goed spelen. Wat je zag, is dat Schotland over het hele veld een-tegen-een ging spelen. Dat gebeurt bij Feyenoord ook weleens, maar dan is het niet zo makkelijk om tot goed voetbal te komen.”

“Normaal heb je natuurlijk een man extra in de opbouw, en dan breng je van achteruit een man extra op het middenveld. Dat gaat zo door, en dan kom je steeds dichter bij de voorhoede. Daarna weet je: hoe dichter de bal bij de voorhoede is, hoe makkelijker je diep gaat.”

“Toch kwam Nederland onder de een-tegen-eensituaties uit, want we hebben een hele goede speler voorin”, vervolgt Slot, die beelden laat zien van zeker zes momenten waarop Memphis extra ruimtes creëert. “Als je een-tegen-een staat en je gaat dus zwerven als Memphis, dan krijg je ruimte. Je zag hem de centrale verdediger met zich meetrekken en die speelde hij uit.”

“De uitzakkende Memphis, die verplaatste het spel. Bovendien werd hij meteen gevaarlijk zodra hij in de vijandige zestien werd aangespeeld in de een-tegen-eensituatie. Elke keer dat Oranje Memphis kon vinden, dan werd hij gevaarlijk”, benadrukt de coach. "In het geval van Oranje is Memphis in de aanval zeker onze beste speler, en als je hem aanspeelde kwamen er grotere ruimtes.”

“Het is dus niet eenvoudig om op te bouwen als de tegenstander een-tegen-een speelt, maar als je Memphis hebt, die ook nog slim genoeg is om weg te lopen uit de spits, dan krijg je ruimtes”, besluit Slot. “Het start allemaal met Memphis die uitzakt, waardoor de centrale verdediger van de tegenstander twijfelt. Dan krijg je ruimtes op het veld.”

