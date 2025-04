'Arne Slot heeft een persoonlijke aversie tegen hem, hij moet vertrekken bij Liverpool'

Darwin Nuñez steekt momenteel niet in de beste vorm van zijn leven, maar zijn reserverol heeft ook te maken met een persoonlijke aversie van Arne Slot, zo stelt voormalig Chelsea-speler Gustavo Poyet in een interview.

Nuñez kwam in de zomer van 2022 voor maar liefst 85 miljoen euro over van Benfica. Sindsdien speelde hij 138 duels in dienst van the Reds, waarin hij 40 keer scoorde en 24 assists gaf.

Dit seizoen wil het nog niet helemaal vlotten bij de Uruguayaanse spits. Een basisplaats krijgt hij nauwelijks van Slot. Doelpunten maakte hij dan ook niet veel: vijf in de Premier League en één in de Champions League.

“Hij moet in de zomer gaan beslissen of hij hier gelukkig van wordt, anders moet hij op zoek naar een nieuwe uitdaging”, steekt Poyet van wal. “Hij is de spits van zijn land en een nachtmerrie voor verdedigers, maar bij Liverpool wordt hij anders behandeld.”

“Cody Gakpo kan vijftien duels niet scoren en het is geen probleem”, vervolgt Poyet. “Het is gewoon persoonlijk en dat is moeilijk om aan te zien. Ik snap dat het moeilijk is om met je hele familie van land te veranderen, maar hij moet vertrekken”, besluit Poyet.

Poyet speelde tussen 1997 en 2001 in dienst van Chelsea, waarna de landgenoot van Nuñez transfervrij de overstap maakte naar Tottenham Hotspur. In Noord-Londen sloot hij zijn loopbaan drie jaar later af. Hij speelde 26 interlands voor Uruguay.

Volgens meerdere betrouwbare Engelse media staat de 25-jarige spits op het verlanglijstje van clubs uit Saudi-Arabië. Nuñez heeft een contract tot medio 2028 en vertegenwoordigt een waarde van tachtig miljoen euro.