Arne Slot grijpt microfoon: ‘Voor ik ga zingen, zou ik graag wat willen zeggen’

Maandag, 15 mei 2023 om 12:47 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:16

Arne Slot heeft, voor zover dat kan, de harten van de Feyenoord-fans nóg meer voor zich gewonnen. De trainer greep tegenover een beladen Coolsingel de microfoon en sprak lovende woorden richting het publiek, dat massaal 'Arne moet blijven' scandeerde. "Vorig jaar waren we er heel dichtbij om hier te staan..."

Nadat Orkun Kökçü de boel al had opgezweept, kreeg Slot de microfoon in handen. Voordat hij ging zingen, 'wilde hij eerst nog even wat zeggen'. "Vorig jaar waren we er heel dichtbij om hier te staan. Toen we de Conference League-finale speelden en die helaas verloren. Maar wat heb ik vaak gehoord dat jullie trots waren op de manier waarop we gespeeld hebben. Nu zijn we niet alleen trots op de manier waarop we gespeeld hebben, maar zijn we ook landskampioen!", riep Slot.

Een bijkomend voordeel van het lied dat Slot hier zingt: hij kan nooit meer naar een andere Nederlandse club pic.twitter.com/v07u2j9JDG — Rijnmond (@RTV_Rijnmond) May 15, 2023

"Deze gasten die hier staan hebben zoveel tegenstanders van het veld af geblazen, maar als dat nog niet lukte na 85 minuten, dan brachten we jullie op de jongens over: het dna van deze club", vervolgde de keuzeheer zijn speech. "Nooit opgeven en altijd doorgaan. En daarom lukte het jullie samen om die wedstrijden nog te winnen. Jullie zijn trots op de manier waarop we gevoetbald hebben, ik ben ongelofelijk onder de indruk als ik in het stadion sta en ben nog meer onder de indruk van wat ik nu zie!"

Slot verlangde echter nog eenmaal positief verrast te worden. "Wat zouden we ook graag onder de indruk zijn van de manier waarop we dit feest vieren met elkaar. En nu ga ik zingen!" Slot ging daarna zingen.