Arne Slot grapt over uitspraak Pep Guardiola: ‘Hij zegt dat het niet meer mogelijk is’

Arne Slot kijkt uit naar het Premier League-duel met Leicester City. Tijdens het persmoment daags voor de ontmoeting in Engeland geeft de Nederlandse managar aan vertrouwen te hebben in een goede afloop, al krijgt hij ook kritische vragen voorgeschoteld over de wijze waarop Liverpool de aflopen periode aan zijn zeges kwam. Slot reageert er luchtig op en haalt met een knipoog een uitspraak van collega Pep Guardiola aan.

Slot zelf houdt zich niet bezig met de mening van analisten. “Over de meningen van anderen kan ik moeilijk oordelen, want ik volg niet alles wat er gezegd wordt”, zegt hij. “Wat ik heb gezien is dat we van de laatste zes wedstrijden er vijf hebben gewonnen.”

Hij wijst ook op het verloop van het seizoen tot nu toe. “Wat ik ook heb gezien gedurende het hele seizoen en heb gezegd: van de 32 wedstrijden die we hebben gespeeld in de Premier League waren ze op 3 of 4 na allemaal lastig. Als je kijkt naar de resultaten zie je ook dat we heel veel wedstrijden met één of twee doelpunten verschil hebben gewonnen.”

Volgens Slot onderstreept dat vooral de kracht van de competitie. “We hebben misschien maar drie wedstrijden gewonnen met meer dan drie doelpunten verschil. Dus dat geeft ook wel aan wat een enorm sterke competitie het is en hoe moeilijk het is om een wedstrijd te winnen.”

De meningen van analisten deren hem dan ook niet. “Ik maak me niet zo druk om hun meningen. Ze zijn analisten dus ze moeten ook een mening hebben. Ja, we hebben niet goed gespeeld in de tweede helft tegen West Ham United. Dus als ze dat zeggen, dan geef ik ze gelijk.”

Toch plaatst hij daar een kanttekening bij. “Maar als je kijkt naar de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, daar hebben we 90 minuten slecht gespeeld, maar wel gewonnen. Dus je kan het op twee manieren zien. Of je ziet het als een compliment dat je het doet zoals je het doet of je ziet het als een teleurstelling dat je het niet zoals Manchester City van vorig seizoen deed, waarbij ze of 2-0 of 3-0 of 4-0 voor stonden.”

Slot kan er wel om lachen. “Dat zou voor ons de volgende stap zijn, als dat nog mogelijk is. Guardiola zegt namelijk dat dat niet meer mogelijk is in de huidige Premier League. Toch gaat iedereen het proberen, zowel hij, als ik, als Mikel Arteta.”