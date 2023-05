Arne Slot gaat om tafel met Feyenoord en dient vertrekwens in

Woensdag, 24 mei 2023 om 18:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:50

Arne Slot zet zijn zinnen op een vertrek naar Tottenham Hotspur, zo meldt RTV Rijnmond. Het management van de trainer heeft de onderhandelingen met Feyenoord geopend. De Rotterdammers bereidden het beste trainerscontract uit de clubhistorie voor in de hoop om Slot te kunnen behouden, maar de hoofdcoach geeft aan afscheid te willen nemen.

Rafaela Pimenta, de opvolger van wijlen Mino Raiola en de zaakwaarnemer van Slot, was woensdag uitgenodigd door Feyenoord voor een gesprek. De Rotterdammers wilden een sterk verbeterd contract aanbieden aan Slot, maar het management van de coach liet het zover niet komen en wilde juist praten over een vertrek. Slot heeft geen gelimiteerde afkoopsom in zijn contract staan om deze zomer te verkassen. De vertrekclausule die wél in zijn verbintenis staat gaat op 1 juli 2024 in.

Tottenham zou al hebben geïnformeerd bij Feyenoord. Op dit moment is volgens Rijnmond sprake van een verschil van vijf miljoen euro tussen vraag en aanbod. De regionale omroep sluit niet uit dat the Spurs op korte termijn met het gewenste bedrag over de brug komen. Het lijkt er dan ook sterk op dat het dienstverband van Slot bij Feyenoord na twee zeer succesvolle jaren ten einde zal komen. De coach bereikte vorig jaar de finale van de Conference League en leidde Feyenoord dit seizoen naar het landskampioenschap.

Feyenoord oriënteert zich momenteel noodgedwongen op de opvolging van Slot. De clubloze Peter Bosz heeft een verleden als speler en technisch directeur bij Feyenoord en wordt vanwege zijn aanvallende speelstijl, vergelijkbaar met Slot, veel genoemd. Volgens Rijnmond staat Bosz echter niet bij iedereen binnen de organisatie op de lijst met opties. Pascal Jansen, die bij AZ de opvolger werd van Slot, staat er intern bij Feyenoord wél goed op, klinkt het. Feyenoord overweegt ook de optie om Sipke Hulshoff, assistent van Slot, door te schuiven. In dat geval zal een ervaren assistent worden aangetrokken.