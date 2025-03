'Arne Slot en Liverpool openen gesprekken met Nederlander die veertig miljoen euro moet kosten'

Liverpool heeft de gesprekken met Jeremie Frimpong geopend. Dat meldt persbureau PA. De 24-jarige rechtsback van Bayer Leverkusen is in beeld om Trent Alexander-Arnold op te volgen op Anfield. Er zijn echter meer clubs die een oogje hebben op Frimpong.

Niets lijkt een overgang van Alexander-Arnold naar Real Madrid nog in de weg te staan. Fabrizio Romano meldde eerder deze week al dat de Koninklijke en het kamp van TAA over de laatste details spreken. Als er inderdaad een overeenkomst wordt bereikt, dan vertrekt de Engelsman transfervrij naar Spanje.

Liverpool is zich aan het oriënteren op de transfermarkt, nu duidelijk is dat Alexander-Arnold zo goed als zeker vertrekt. Andrea Cambiaso (Juventus) werd in Italiaanse media al in verband gebracht met een overstap naar Anfield, maar Frimpong lijkt de beste papieren te hebben.

Liverpool heeft de gesprekken met de Nederlander geopend. PA meldt wel dat die gesprekken zich nog in een vroeg stadium bevinden. Het medium benadrukt dat de onderhandelingen met Frimpong in een stroomversnelling kunnen raken zodra het vertrek van Alexander-Arnold definitief is.

Arne Slot is niet de enige die geïnteresseerd is in de twaalfvoudig international, klinkt het. Ook Manchester City, Manchester United en Chelsea houden Frimpong in de gaten. De geboren Amsterdammer is voor ongeveer veertig miljoen euro op te halen, meldde Romano eerder al. Frimpong heeft een afkoopclausule in zijn contract staan bij Leverkusen.

De back speelt sinds begin 2021 voor de Duitsers, die hem voor elf miljoen euro overnamen van Celtic. De Schotten hadden hem anderhalf jaar eerder voor slechts vier ton opgepikt uit de jeugdopleiding van Manchester City. Frimpong heeft inmiddels 182 wedstrijden namens Leverkusen op zijn naam staan. Hij ligt nog tot medio 2028 vast in Duitsland.