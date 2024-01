Arne Slot beargumenteert reden waarom duo beter bij Feyenoord kan blijven

Arne Slot denkt dat Quilindschy Hartman en Mats Wieffer er verstandig aan doen om voorlopig bij Feyenoord te blijven, zeker ook met het oog op het EK. Hartman werd al eens genoemd bij Bayer Leverkusen, terwijl Wieffer wordt gevolgd door scouts van FC Barcelona, Atlético Madrid en Napoli.

"Het is ook maar een jaar dat hij op dit niveau speelt", tempert Slot voor de camera van ESPN de euforie rondom Wieffer. "En het is ook niet zo dat hij bij ons de Champions League, de Europa League of de Conference League heeft gewonnen. Hij is wel kampioen geworden overigens."

"Dus er is voor hem nog ruimte genoeg om te verbeteren", geeft de Feyenoord-trainer mee aan de begeerde middenvelder. "Maar dat hij bij ons tot de belangrijkste spelers hoort, is ook helder." Wieffer is al enige tijd een vaste waarde op het middenveld van Feyenoord en mag zich inmiddels ook international noemen.

"En eigenlijk kun je datzelfde verhaal op Quilindschy Hartman plakken", verlegt Slot de aandacht naar de linksback van Feyenoord. "Maar ik denk ook dat ze beiden, maar dat is ook een argument dat ik ze zelf zal geven, als er een club in de winterstop komt, met veel interesse naar het EK kijken."

"En bij ons zijn ze redelijk verzekerd van het feit dat ze spelen. Als ze hun eigen niveau vasthouden. En dat vergroot ook hun kansen om het EK mee te maken", hoopt Slot stiekem dat Hartman en Wieffer bij Feyenoord blijven.

Wieffer reageert bij ESPN op een mogelijke deelname aan het EK in Duitsland. "Gewoon erbij zijn is al heel mooi. En dan zien we dan wel verder. Ik zou het al fantastisch vinden als ik erbij zit."

Hartman deelt de mening van zijn ploeggenoot. "Ik hoop dat ik erbij ben. Als ik doorga zoals ik speel, dan maak ik een goede kans om erbij te zijn. Mijn positie is wel iets anders bezet dan die van Mats natuurlijk. Ik ben benieuwd, maar we hebben vóór het EK nog genoeg dingen om mee bezig te zijn."

