Argentinië weet op bizar veld niet te winnen; Brazilië boekt late zege zonder Vinícius

Argentinië kwam donderdagnacht niet verder dan een gelijkspel met Venezuela: 1-1. Op een zeiknat veld in het regenachtige Maturín was het bijna onmogelijk om de bal over de grond te spelen. Routinier Nicolás Otamendi (36) maakte nog wel de openingstreffer, maar het thuisland kwam langszij via zijn generatiegenoot Salomón Rondón (35).

Voormalig Ajacied Gerónimo Rulli stond onder de lat bij Argentinië, dat ook een basisplaats in petto had voor Nicolás Tagliafico. Voorin moesten Lionel Messi en Julián Alvarez voor de doelpunten zorgen.

Nadat de aftrap een half uur was uitgesteld vanwege de hevige regenval, besloot de arbitrage het duel in het kader van de WK-kwalificatie toch maar door te laten gaan. Dat zorgde voor een kolderieke pot voetbal, waarin de bal voortdurend stil kwam te liggen in een plas water.

Via een standaardsituatie kwam Argentinië na dertien minuten alsnog op voorsprong. Na een scherpe vrije trap was Otamendi er als de kippen bij om de slecht weggewerkte bal binnen te tikken: 0-1.

Na ruim een uur spelen moest Rulli vissen. Een snoeiharde kopbal van spits Rondón was de doelman van Olympique Marseille te machtig: 1-1. Argentinië kon puntenverlies niet meer voorkomen, maar staat door de nederlaag van Colombia in Bolivia (1-0) nog altijd bovenaan in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie.

Chili - Brazilië 1-2

Het veld in Chili was iets later in de nacht beter bespeelbaar. Het tobbende Brazilië, dat het moest doen zonder de geblesseerde Vinícius Júnior, kreeg al na twee minuten een tik te verwerken. Doelman Ederson had geen antwoord op een geweldige kopbal van Eduardo Vargas: 1-0.

Zonder al te veel sterren toonde het elftal van bondscoach Dorival Júnior zich vervolgens veerkrachtig. Vlak voor rust was het Botafogo-aanvaller Igor Jesus die zijn debuut bekroonde met een belangrijk kopdoelpunt: 1-1.

Ook het tweede doelpunt kwam van een aanvaller van Botafogo. Invaller Luiz Henrique ontving de bal in de 89ste minuut aan de rechterkant van het veld. Hij dribbelde naar binnen, om vervolgens de verre hoek te vinden met zijn schot: 1-2. Dankzij Henriques winnende doelpunt klimt Brazilië naar de vierde plaats.