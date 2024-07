Argentinië krijgt tijdens cruciaal duel op Olympische Spelen te maken met Nederlandse VAR

Rob Dieperink is door de FIFA aangesteld als VAR bij het duel op de Olympische Spelen tussen Argentinië en Irak. Het wordt voor Dieperink alweer zijn tweede duel op de Olympische Spelen.

Het duel tussen Argentinië en Irak belooft een pittig potje te worden. De Argentijnen waren na afloop van de eerste groepswedstrijd tegen Marokko woedend. De ploeg van trainer Javier Mascherano leek in minuut 106 (!) gelijk te maken, maar niets bleek minder waar.

Na de 2-2, die uiteindelijk afgekeurd zou worden, kwamen er Marokkaanse fans het veld op en werden Argentijnse spelers bestookt met geluidsbommen. Arbiter Glenn Nyberg staakte het duel, om vervolgens na de hervatting daarvan, bijna twee uur later, op het VAR-scherm te zien dat er sprake was van buitenspel: treffer afgekeurd.

In de drie minuten die resteerden wist Marokko de 1-2 voorsprong over de streep te trekken. Na afloop waren de Argentijnen woedend. Zo stelde Mascherano dat hij nog nooit zo’n groot ‘circus’ had gezien en bemoeide zelfs Lionel Messi zich met de gebeurtenissen: "Insólito (vertaald: ongezien).”

Een volgende nederlaag kan fataal zijn voor Argentinië. Irak won zijn eerste groepsduel met 2-1 van Oekraïne en dus laat dat land Argentinië definitief achter zich als er gewonnen wordt. Als Marokko, dat het twee uur later opneemt tegen Oekraïne, dan ook wint of gelijkspeelt, ligt topfavoriet Argentinië uit het toernooi.

Espen Eskas uit Noorwegen is zaterdag in Lyon de scheidsrechter. Hij wordt langs de zijlijnen geassisteerd door zijn landgenoten Jan Erik Engan en Isaak Bashevkin. VAR Dieperink krijgt assistentie van AVAR Tatiana Guzmán uit Nicaragua.

Dieperink was eerder al de VAR bij het duel tussen Guinee - Nieuw-Zeeland. Dat duel wonnen de Nieuw-Zeelanders met 1-2, mede dankzij een treffer van NAC Breda-middenvelder Matthew Garbett.