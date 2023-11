Arda Güler moet debuut voor Real Madrid wéér uitstellen: ‘Hij is gedeprimeerd’

Vrijdag, 10 november 2023 om 19:07 • Jonathan van Haaster

Opnieuw een tegenvaller voor Arda Güler. De Turkse aanvaller annex middenvelder van Real Madrid heeft een nieuwe blessure opgelopen, die hem naar verwachting een maand aan de kant houdt. Güler kwam dit seizoen nog niet in actie, daar hij eerder ook al kampte met twee andere blessures.

Güler zat afgelopen zondag en woensdag tegen respectievelijk Rayo Vallecano en Sporting Braga voor de eerste keren bij de wedstrijdselectie van de Koninklijke. Een invalbeurt, en dus zijn debuut, zat er nog niet in voor het achttienjarige toptalent. Voorlopig komt het daar ook niet van.

Ancelotti bevestigde op een persconferentie dat Güler een nieuwe kwetsuur heeft opgelopen. "Helaas gebeurde het voor de wedstrijd tegen Braga", liet de Italiaan optekenen. "Het leek niet ernstig, maar hij heeft er sindsdien wel last van. Het is geen serieus probleem. De speler is gedeprimeerd, omdat hij jong is en wil bijdragen."

"Het is een kleine tegenslag, geen terugval", vindt Ancelotti. "Hij gaat gebruikmaken van de interlandperiode om te herstellen." Het is zoals gezegd niet de eerste keer dat Güler te maken krijgt met fysieke tegenslag. In de voorbereiding op het huidige seizoen liep hij een meniscusblessure op. Hij probeerde daar zonder operatie van te herstellen, maar besloot na een maand toch onder het mes te gaan.

"Hij heeft een operatie gehad. Vaak verandert dat je postuur een beetje", zegt Ancelotti over de meniscusblessure. "Je speelt wat meer met je andere voet en tijdens het herstel van je meniscus kun je wat spierproblemen oplopen. Dat is met Güler gebeurd. Zijn toekomst is zeer helder."

In september leek zijn debuut eindelijk aanstaande, totdat een spierblessure roet in het eten gooide. Dat kostte de viervoudig international nog eens een aantal weken aan hersteltijd. Ook daarvan herstelde hij, wat hem een plek in de wedstrijdselectie opleverde tegen Rayo en Braga.

Bellingham

Ancelotti had ook goed nieuws uit de ziekenboeg, daar Jude Bellingham klaar is om zaterdag tegen Valencia zijn rentree te maken. De Engelsman is dit seizoen misschien wel de meest bepalende speler in de selectie van Real. Dat blijkt ook uit zijn cijfers: dertien goals en drie assists in veertien wedstrijden. "Hij is beschikbaar en als er niets gek gebeurt, denk ik dat hij zal spelen", liet Ancelotti weten. Bellingham zat tegen Braga wel bij de selectie, maar maakte geen minuten.