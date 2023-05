Antonio Mateu Lahoz krijgt prachtig eerbetoon van spelers Osasuna

Zaterdag, 13 mei 2023 om 20:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:59

De spelers van Osasuna hebben zaterdagavond na de thuiswedstrijd tegen Almería een prachtig eerbetoon gegeven aan Antonio Mateu Lahoz. De Spaanse arbiter zwaait na dit seizoen af en dat was reden genoeg voor de thuisploeg om een erehaag te vormen. Lahoz staat in Nederland met name bekend om de wedstrijd Nederland - Argentinië van het afgelopen WK in Qatar.

Eind april kwam het nieuws naar buiten dat Lahoz van scheidsrechtersbaas Medina Cantalejo te horen had gekregen dat hij zijn carrière moet beëindigen. De 46-jarige Lahoz zou vanwege zijn leeftijd aan de kant worden geschoven, net als collega Carlos del Cerro Grande (47). Spaanse media meldden dat Lahoz zich niet kon vinden in de beslissing om hem aan de kant te kant te zetten. Beide arbiters kunnen nog wel als VAR verder gaan, maar in ieder geval Lahoz zou dit niet zien zitten.

Guard of honour from Osasuna's players for Mateu Lahoz, who's approaching the end of his last season as a referee in LaLiga. Nice touch. pic.twitter.com/x2rkxtH4nG — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) May 13, 2023

Het nieuws van zijn aanstaande pensioen is ook gekomen in Pamplona, waar het plaatselijke Osasuna het zaterdag opnam tegen Almería. Na rust zorgden Ante Budimir, Abde Ezzalzouli en Moi Gómez voor een 3-0 voorsprong, waarna Lazaro de eindstand in blessuretijd op 3-1 bepaalde. Osasuna blijft zodoende in de race voor Europees voetbal en dat positieve gevoel gaf het graag door aan Lahoz. De spelers van los Rojillos vormden na het laatste fluitsignaal een fraaie erehaag voor de arbiter.

Tijdens het afgelopen WK in Qatar speelde Lahoz de hoofdrol tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië (2-2, 3-4 na strafschoppen). Hij trok in die wedstrijd maar liefst achttien (!) gele kaarten. Na dat veelbesproken duel kreeg Lahoz geen wedstrijd meer toegewezen op het mondiale eindtoernooi. Na het WK kwam hij ook op nationaal niveau in de schijnwerpers te staan. Lahoz eiste namelijk opnieuw een (negatieve) hoofdrol op tijdens het duel tussen Barcelona en Espanyol (1-1). Barcelona ontving tien gele kaarten en een rode (voor Jordi Alba), Espanyol kreeg nog eens acht gele kaarten en een rode (Vinicius Souza). Zijn optreden werd na afloop fel bekritiseerd, onder meer door Barcelona-trainer Xavi.