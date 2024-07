Antoni Milambo bezorgt Feyenoord op Varkenoord nipte zege op Cercle Brugge

Feyenoord heeft zaterdagmiddag een oefenduel met Cercle Brugge winnend weten af te sluiten. Op een uitverkocht Varkenoord waren de Rotterdammers in een wedstrijd van 120 minuten met 1-0 te sterk, door een vroeg doelpunt van Antoni Milambo.

De niet fitte Quinten Timber, Gijs Smal en Julián Carranza ontbraken in de selectie van Feyenoord. Datzelfde gold voor een aantal spelers die de afgelopen periode interlandverplichtingen hadden, zoals Santiago Gimenez, Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida en Gernot Trauner.

In de basiself van de Rotterdammers was er daarom onder meer plaats voor jonge spelers als Antef Tsoungui, Jan Plug en Milambo. Verder mochten onder meer Bart Nieuwkoop, Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs en Igor Paixão het vanaf de eerste minuut laten zien.

Dat gold ook voor Ayase Ueda. De Japanse spits maakte vorig jaar de overstap van Cercle naar Feyenoord, en kwam nu dus een aantal voormalig teamgenoten tegen. Van dichtbij zag Ueda hoe Feyenoord al snel de score opende.

Al na drie minuten belandde een mooie pass van achteruit bij Marcos López. Hij besloot te schieten, maar zijn poging werd gekeerd door doelman Warleson. Ook de rebound van Paixão was een prooi voor de Braziliaanse doelman, maar Milambo was er als de kippen bij om er in derde instantie alsnog 1-0 van te maken.

In de tweede helft kregen nog flink een aantal talenten ook speelminuten, waaronder Gjivai Zechiël, Djomar Giersthove, Chris-Kévin Nadje en Mikki van Sas. Gescoord zou er echter niet meer worden.

Volgende week zondag staat voor Feyenoord het volgende oefenduel op het programma. Dan is Benfica in het eigen Estádio da Luz de tegenstander. Bij die Portugese club staan voormalig Feyenoorders Orkun Kökçü en Fredrik Aursnes onder contract.

