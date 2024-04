Anton Gaaei na schitterende goal: ‘Ik had het heel erg zwaar bij Ajax’

Anton Gaaei heeft donderdag voor zijn gevoel revanche genomen bij Ajax. De rechtervleugelverdediger kende tot dusver een uiterst moeizaam debuutseizoen in Amsterdam, maar maakte tegen Go Ahead Eagles (1-1) een wonderdoelpunt. "Ik had hier liever met drie punten gestaan, maar voor mezelf ben ik blij met mijn goal", zegt Gaaei tegenover ESPN.

Ajax verspeelde de zege in blessuretjid door een blunder van doelman Diant Ramaj, afgestraft door Bas Kuipers. "Een ongelukkig einde van de wedstrijd", zegt Gaaei. "We gingen echt voor de drie punten, want in deze fase tellen alleen de drie punten. We moeten blijven vechten voor de vijfde plaats."

Gaaei kijkt persoonlijk terug op een sterke wedstrijd. "Voor mij persoonlijk ben ik blij dat ik eindelijk heb kunnen laten zien wat ik in me heb. Wat dit betekent? Dit betekent alles voor me."

Gaaei kwam in de zomer voor 4,5 miljoen euro over van Viborg FF en had het heel zwaar in Amsterdam. De rechtsback werd tegen Feyenoord (4-0 verlies) en AZ (2-0 nederlaag) al in de eerste helft gewisseld door respectievelijk Maurice Steijn en John van 't Schip.

"Het is een heel moeilijke start voor me geweest hier", geeft Gaaei toe. "Ik ben heel blij met mijn doelpunt. Het is mijn eerste voor Ajax en ik speelde in mijn ogen een goede wedstrijd."

Gaaei nam de bal in de 24ste minuut fantastisch ineens uit de lucht en zag hem in de kruising binnenploffen. "Ik weet dat ik een goed schot heb. Het werd tijd om dat eens te laten zien."

Vooral het mentale aspect was voor Gaaeij zwaar in zijn eerste maanden in Amsterdam. "Er gebeurden ook nog dingen in mijn leven buiten het voetbal om."

????????! Anton Gaaei neemt de bal op de pantoffel en schiet snoeihard raak ??#ajagae — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2024

Gaaei vond een manier om met de kritiek om te gaan. "Ik probeerde om positief te blijven en om elke dag hard te blijven werken. Ik heb geprobeerd om als ik thuis ben niet zoveel meer met voetbal bezig te zijn. Thuis ben ik de normale Anton, en zodra ik het veld opstap ben ik de voetballer Anton."

De Deen ziet de toekomst positief tegemoet. "Ik geloof dat ik de kwaliteiten heb om iedereen te laten zien dat ze het mis hebben. Alles gebeurt om een reden. Nu gaan we gewoon verder."

Gaaei weet dat kritiek bij voetbal hoort. "Als het niet goed gaat zegt iedereen dat je een slechte speler bent en niet zou moeten spelen, maar als je goed speelt dan ben je de beste ter wereld. Ik focus me gewoon op mijn teamgenoten, de staf, mijn vrienden en mijn familie."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties