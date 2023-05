Andrea Pirlo blijft niet en mag drie wedstrijden voor seizoenseinde vertrekken

Woensdag, 24 mei 2023 om 20:36 • Jonathan van Haaster

Andrea Pirlo is niet langer de trainer van Fatih Karagümrük, zo maakt de Turkse club bekend. Pirlo tekende afgelopen zomer een eenjarig contract bij de club uit de Süper Lig, maar omdat een langere samenwerking niet tot de mogelijkheden behoort heeft de club besloten de Italiaan en zijn staf te laten gaan. Wat de volgende stap van Pirlo wordt, is vooralsnog onduidelijk.

"Omdat we volgend seizoen niet verder kunnen gaan met meneer Andrea Pirlo en zijn staf, hebben we ze toestemming gegeven om te vertrekken", laat Karagümrük weten op sociale media. "Hopende dat het hen een kans biedt om hun toekomst te plannen. Wij zullen de resterende tijd op de meest effectieve manier gebruiken om onze wedstrijden te winnen en daarna onze toekomst te bepalen."

"We zijn heel blij dat we een seizoen met Andrea hebben mogen meemaken en bedanken hem voor zijn bijdrages aan onze club. We wensen hem het beste voor zijn toekomst!", sluit de club zijn statement af. Karagümrük eindige vorig seizoen op de achtste plaats in de Süper Lig en met het aanstellen van Pirlo werden die ambities er niet minder op. De club uit Istanbul bekleedt momenteel de negende plaats.

Het vertrek van Pirlo komt na een reeks van drie verloren wedstrijden. Na thuisnederlagen tegen Antalyaspor (0-1) en Adana Demirspor (2-3) ging de club maandag nog hard onderuit bij regerend landskampioen Trabzonspor (4-1). Pirlo begon zijn trainerscarrière bij de Onder 23 van Juventus, waarna hij in augustus 2020 werd aangesteld als trainer van het eerste. Na één seizoen kreeg de voormalig stilist zijn congé. Een jaar later werd hij aangesteld als trainer van Karagümrük.