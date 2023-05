Ancelotti heeft woede-uitbarsting op persmoment en weigert duel te bespreken

Zondag, 21 mei 2023 om 22:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:29

Carlo Ancelotti is woest aangeschoven bij de persconferentie na afloop van het duel tussen Valencia en Real Madrid (1-0). De trainer van de Madrilenen is verbijsterd over de wijze waarop Vinícius Júnior bejegend werd door de fans van Valencia, die gedurende een groot deel van de wedstrijd ‘mono’ (vertaling: aap) zouden hebben geroepen. Rond de 72ste minuut barstte de bom en werd Vinícius woest op de racistische fans en hij dreigde te stoppen met spelen, maar uiteindelijk werd er niets gedaan aan de situatie. Ancelotti haalt uit naar de organisatie van LaLiga.

Halverwege de tweede helft van de ontmoeting in Mestalla ontplofte Vinícius vanwege het vermeende racistische gedrag van de thuisfans. De Braziliaan wees de fan aan die met een megafoon andere supporters zou hebben opgezweept en herhaaldelijk ‘mono’ zou hebben geroepen, maar Valencia greep niet in. Uiteindelijk speelde Vinícius gepikeerd verder en werd hij na meerdere provocaties verleid tot het uitdelen van een klap aan Hugo Duro in de blessuretijd. Voor die actie kreeg de aanvaller een directe rode kaart van arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Ancelotti kan niet geloven dat de wedstrijd niet definitief werd gestaakt, zo maakt hij duidelijk tijdens de persconferentie na afloop. “Ik ga hier niet over voetbal praten. Waar wel over? Nou, over wat er vandaag is gebeurd. Dat een heel stadion aap roept naar een speler en dat een coach vanwege racisme erover na moet denk om te wisselen. Er is iets goed mis in deze competitie. De enige optie is de wedstrijd definitief staken.”

“Ik sprak tijdens de wedstrijd al met Vinícius en vroeg hem of hij wel door wilde spelen, want de sfeer in het stadion was zeer vijandig”, vervolgt Ancelotti. “Ik wilde hem eigenlijk wisselen: spelen in een racistische sfeer vind ik een slecht plan. Het is mij nog nooit overkomen dat ik nadenk over een wissel vanwege racisme, en niet vanwege een zwak optreden. Het is onnacceptabel en LaLiga heeft een groot probleem dat niet Vinícius is. Ze gooien een bal op het veld als wij in de aanval zijn, ze beledigen Vinícius de hele wedstrijd en uiteindelijk moet híj eraf met rood? Waar hébben we het over?”, foetert de keuzeheer.

Valencia heeft middels een statement gereageerd op de verschrikkelijke gebeurtenissen in het Mestalla en neemt afstand van de aansprakelijke fans. De club geeft aan het voorval tot op de bodem uit te zoeken en op te treden tegen de schuldigen. Tegelijkertijd bekritiseert Vinícius via Instagram de organisatie van de competitie. “De prijs voor de racisten was mijn rode kaart. Dit is geen voetbal, dit is LaLiga.” De buitenspeler refereert met zijn laatste zin op ironische wijze aan de slogan van LaLiga, ‘Dit is voetbal, dit is LaLiga’.