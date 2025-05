Analist ESPN lacht Jordan Henderson uit: ‘Flop season’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jordan Henderson, die op X wordt bespot door een analist van ESPN.

Anco Jansen reageert dinsdag op een post van transfermarktexpert Fabrizio Romano, die de toekomst van Jordan Henderson bespreekt. De analist plaatst de woorden 'flop season' en twee emoji's van een lachend gezichtje onder het bericht van Romano.

Jansen doelt wellicht op de complimenten van Romano richting de Engelsman. ''Henderson beleefde een topseizoen als aanvoerder van Ajax, dat onder zijn leiding terugkeerde in de Champions League. Daarnaast keerde hij onder Thomas Tuchel terug in de Engelse nationale ploeg.''

De 34-jarige Henderson heeft de optie om zijn verblijf bij Ajax met één seizoen te verlengen. Henderson geniet echter ook interesse vanuit de Premier League en Serie A. De kans is dus zeker aanwezig dat de routinier Ajax deze zomer de rug toekeert.

Clubwatcher Mike Verweij sprak maandag in Kick-off van De Telegraaf de verwachting uit dat Henderson vertrekt bij Ajax. Dat zou vooral te maken hebben met de exit van trainer Francesco Farioli.

De journalist schat onder meer in dat Sunderland, de oude werkgever van Henderson en komend seizoen actief in de Premier League, een logische bestemming zou zijn voor de Ajacied. Ook Rangers, waar Steven Gerrard wellicht terugkeert als manager, wordt gelinkt aan Henderson.