Amrabat heeft droomtransfer eindelijk te pakken en voegt zich bij Ten Hag

Vrijdag, 1 september 2023 om 14:30 • Wessel Antes • Laatste update: 14:40

Sofyan Amrabat gaat zich definitief voegen bij het Manchester United van Erik ten Hag, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De 27-jarige Huizenaar, die zijn interlands speelt voor Marokko, gaat een huurcontract ondertekenen bij the Red Devils. Fiorentina was vrijdag eindelijk bereid om Amrabat op huurbasis te laten gaan, daar de club in Maxime Lopez (Sassuolo) een geschikte vervanger heeft gevonden. Wel wilde La Viola per se dat er een verplichte optie tot koop in deal werd opgenomen. Aan die wens is nu voldaan.

Volgens Romano maakt United een huursom van 10 miljoen euro over aan Fiorentina. In juni 2024 kan United de transfer definitief maken door nog eens 20 miljoen euro extra te betalen voor Amrabats diensten. Middels bonussen kan dat bedrag nog eens met 5 miljoen euro oplopen. Indien de samenwerking tussen beide partijen bevalt, zal Amrabat volgende zomer een meerjarig contract ondertekenen op Old Trafford. De controleur vertrekt spoedig naar Manchester om de transfer volledig af te ronden. United ziet in Amrabat een defensieve middenvelder die voor een lange periode de dienst moet uitmaken op het middenveld.