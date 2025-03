Amerikaanse overheid zet Venezolaan uit naar El Salvador vanwege 'tatoeage van Real Madrid'

De massadeportaties van criminelen uit de Verenigde Staten naar El Salvador lijken een onschuldig slachtoffer te hebben geëist, zo beweert de advocaat van voormalig voetballer Jerce Reyes Barrios, ‘wiens passie voor Real Madrid hem zijn uitzetting heeft gekost’. Het nieuws wordt gebracht door veel Amerikaanse media, waaronder The Times.

De autoriteiten stelden vast dat de tatoeage die hij op zijn arm heeft staan, ter ere van Real Madrid, eigenlijk het teken is van de criminele bende Tren de Aragua.

De 36-jarige Venezolaan werd door de Amerikaanse overheid uitgezet naar het Contra Terrorisme Opsluitingscentrum (Cecot) in El Salvador, een maximaal beveiligde gevangenis.





Samen met hem gingen nog eens 237 Venezolanen aan boord van een gecharterd vliegtuig op weg naar het Centraal-Amerikaanse land, dat bekendstaat om zijn harde methodes om de veiligheid binnen de grenzen te handhaven.

De voetballer werd afgelopen september gearresteerd toen agenten beweerden dat zijn tatoeage het ‘bewijs van bendelidmaatschap’ was, zoals zijn advocaat Linette Tobin deze week in een beëdigde verklaring beschrijft. Barrios was in maart van 2024 naar de Verenigde Staten gevlucht, nadat hij had geprotesteerd tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro.

Een tatoeage met een kroon, een voetbal, een rozenkrans en het woord ‘God’, dat moet lijken op het ontwerp van het wapen van Real Madrid, de club waar Barrios altijd al fan van is geweest.