Altijd al gedroomd van een buitenlandse wedstrijd? Bekijk de ticketshop!

Maandag, 11 september 2023 om 12:45 • Stefan Coerts • Laatste update: 13:12

Voetbalzone staat voor ‘Alles rond voetbal.’ Daarom zijn wij vorig seizoen samen met onze partner XS2Events een ticketshop gestart zodat jij eenvoudig tickets kunt scoren voor de mooiste buitenlandse wedstrijden. De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met het vernieuwen van de ticketshop zodat wij jullie van nog meer service kunnen voorzien.

Door heel Europa bevinden zich steden met meer dan een club actief op het hoogste professionele niveau. London heeft zelfs zeven (!) clubs actief in de Premier League en nog eens drie teams in de Championship. Andere steden als Madrid, Manchester en Milaan hebben twee teams in de hoogste landelijke competitie en zo zijn er nog meerdere steden die in dit rijtje thuishoren. Of je nu in een van deze steden bent, of dat je misschien nog van plan bent om te gaan, via de ticketshop kan je eenvoudig wedstrijdkaarten kopen voor de verschillende wedstrijden. De ticketshop is namelijk een ideale uitkomst voor voetbalfans die geen clubkaart hebben van al hun favoriete voetbalclubs en wat is er nou leuker dan een wedstrijd bezoeken? Precies! Meerdere wedstrijden bezoeken. De wedstrijden die onderaan dit artikel worden genoemd zou jij ideaal met elkaar kunnen combineren tijdens jouw vakantie, stedentrip of zakenreis.

Het ticketaanbod groeit alsmaar door. Zo kun je nu al naar wedstrijden in onder andere de Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 en sinds kort ook de Primeira Liga en Bundesliga.

Om jouw plek in het stadion veilig te stellen doorloop je eenvoudig de volgende stappen. Ga als eerst naar de juiste wedstrijd en kies het door jou gewenste vak. Beweeg je muis over een ticket (of klik op een ticket) om de bijhorende plek groen uitgelicht te zien worden op de plattegrond van het stadion. Vul vervolgens je persoonsgegevens in om daarna af te rekenen. Uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd worden de tickets via e-mail naar je verzonden.

Kies een stad, selecteer je favoriete teams en plan een onvergetelijke voetbaltrip!

Londen

16 sept Tottenham vs Sheffield United vanaf €112,-

17 sept Millwall vs Leeds vanaf €45,-

19 sept Queens Park Rangers vs Swansea vanaf €38,-

20 sept Millwall vs Rotherham vanaf €42,-

Milaan

24 sept AC Milan vs Verona vanaf €38,-

27 sept Internazionale vs Sassuolo vanaf €44,-

Turijn

24 sept Torino vs AS Roma vanaf €63,-

27 sept Juventus vs Lecce vanaf €63,-

Rome

24 sept Lazio Roma vs Monza vanaf €32,-

27 sept Lazio Roma vs Torino vanaf €44,-

Sevilla

24 sept Real Betis vs Cadiz vanaf €107,-

27 sept Sevilla vs Almeria vanaf €75,-

Manchester

2 dec Manchester City vs Tottenham vanaf €305,-

6 dec Manchester United vs Chelsea vanaf €245,-

9 dec Manchester United vs Bournemouth vanaf €208,-

Let op: niet alle wedstrijden zijn nog definitief. Tijden en eventueel data kunnen nog worden gewijzigd.