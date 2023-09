‘Als je nu talent bij Ajax bent denk je toch, ’Wat doe ik bij deze club?‘’

Maandag, 18 september 2023 om 14:30 • Jan Hoeksema • Laatste update: 15:04

Arno Vermeulen kijkt raar op van de contracten die Sven Mislintat uitdeelt bij Ajax. In Studio Voetbal wordt uitgebreid ingegaan op het transferbeleid van de Amsterdammers en de rol van de directeur voetbalzaken daarin. Vermeulen acht het niet onmogelijk dat Mislintat binnen een aantal maanden weer vertrokken is bij Ajax. "Dan zit je met al die langdurige contracten."

"Van de elf spelers die hij gekocht heeft, krijgen er tien een vijfjarig contract, tot de zomer van 2028", begint Vermeulen. "Alleen Branco van den Boomen niet (contract tot medio 2027, red.). Dan zeggen sommige mensen dat het begroting-technisch handig is, want dan kan je de betaalde bedragen over vijf jaar uitsmeren. Maar stel nou dat Mislintat over een paar maanden weg is. Ik sluit het niet uit."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het kan zijn dat er dan heel veel van de door hem gehaalde spelers tegen blijken te vallen", vervolgt de commentator van de NOS zijn betoog. "Dan komt er straks een nieuwe technisch directeur en een nieuwe leiding binnen de club. Dan zit je met allemaal spelers met vijfjarige contracten, waar je van af wilt. Dat kan je nog een ongelofelijk bedrag gaan kosten."

Ook Ibrahim Afellay mengt zich in de discussie. "Je gaat je ook afvragen hoe slecht de jeugdspelers van Ajax wel niet zijn, als dit je aankopen zijn. En het zijn ook geen aankopen die je voor een of twee miljoen hebt gehaald, het gaat om serieuze bedragen die ze hebben uitgegeven." Ajax gaf in totaal bijna 110 miljoen euro uit aan spelers in de afgelopen transferwindow.

Vermeulen beaamt het punt van Afellay. "Ze hebben de weg voor de jeugdspelers volledig afgesneden. Wat Ajax onder Overmars deed was kijken naar wat ze in huis hadden en versterken ons met een aantal hele goede spelers. Als jij nu talent bent bij Ajax en je ziet dat de technisch directeur elf spelers haalt, waarvan je je nog moet afvragen hoe goed ze zijn. Dan denk je toch van, 'Wat doe ik eigenlijk bij deze club? Ik kan veel beter ergens anders heen gaan.'"