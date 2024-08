'Als Ajax niet ingrijpt, rijdt Farioli recht op het ravijn af'

Aad de Mos heeft met stijgende verbazing naar de basisopstelling van Ajax gekeken voor het verloren competitieduel met NAC Breda (2-1). Trainer Francesco Farioli koos ervoor om een groot aantal basisspelers op de bank te laten beginnen en dat pakte slecht uit.

Farioli koos ervoor om onder meer Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Steven Berghuis op de bank te posteren in het Rat Verlegh Stadion. Basisplaatsen waren er wel voor onder meer Anton Gaaei, Kristian Hlynsson en Mika Godts.

Met name de Belg zakte hopeloos door het ijs. "Als je de wedstrijd bekijkt, lijkt het alsof er nog helemaal niet is getraind op automatismen, looplijnen en patronen", uit De Mos zijn onvrede in gesprek met De Telegraaf.

Dat is er natuurlijk wel. Maar als je elke keer zó veel wijzigingen doorvoert, dan blijft je elftal los zand. Natuurlijk moet je als trainer zo snel mogelijk in je voorbereiding naar je beoogde basisploeg toe. Zo smeed je jouw elftal voor het hele seizoen”, aldus De Mos.

De Mos stelt dat Farioli tegen Vojvodina, Panathinaikos en Heerenveen veel geluk heeft gehad. "En tegen NAC ging het mis. Als er niemand uit de clubleiding – en dat kunnen wat mij betreft ook adviseur Louis van Gaal of commissaris Danny Blind zijn – ingrijpt, dan rijdt hij recht op het ravijn af", aldus de oud-trainer.

heeft door het tijdperk Hamstra, Huntelaar en Mislintat zeer matige spelers in handen gekregen en is zo blij dat hij trainer van Ajax mocht worden, dat hij in het clubbelang wil meedenken met Alex Kroes (technisch directeur, red.)."

De Mos vermoedt dat spelers bewust in de etalage worden gezet om ze te slijten. "Ik kan écht geen andere reden bedenken om Carlos Forbs, Chuba Akpom, Sivert Mannsverk en Anton Gaaei te laten spelen. Omdat ze door hun salaris en aankoopsom dure krachten zijn, hoopt Ajax dat ze op de radar komen van andere clubs.”