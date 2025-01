Almere City vindt twee weken na vertrek van Hedwiges Maduro verrassende opvolger

Jeroen Rijsdijk is de nieuwe trainer van Almere City, zo bevestigen de Flevolanders via de officiële kanalen. Rijsdijk, recent ontslagen bij Sparta Rotterdam, volgt daarmee Hedwiges Maduro op bij de nummer zeventien van de Eredivisie.

Zo heeft de 47-jarige Rijsdijk razendsnel een nieuwe trainersklus gevonden. De Rotterdammer moest in november noodgedwongen vertrekken uit zijn geboortestad, want Sparta wees hem de deur en stelde Maurice Steijn vrijwel direct daarna aan.

In het verleden was Rijsdijk ook al werkzaam bij Almere City, als assistent-trainer en zelfs als interim-hoofdtrainer. Na zijn periode bij de Kasteelheren, keert hij nu weer terug in Flevoland.

Uiteraard heeft de coach als doel om de ploeg van degradatie te behoeden. Halverwege de competitie is de club uit Almere de nummer zeventien. Uitgerekend Sparta staat één plekje en drie punten hoger op de ranglijst en ontloopt zo virtueel directe degradatie.

Aan Rijsdijk de taak om zijn oude ploeg pijn te doen. Daar zal hij geen moeite mee hebben, want hij werd naar zijn mening richting de uitgang geduwd van Het Kasteel. "Ik heb het idee dat er gezocht werd naar een reden", zei hij kort na zijn non-actief-stelling bij Studio Voetbal.

"Ik ben vastberaden om met Almere City FC het maximale uit de komende maanden te halen", reageert Rijsdijk op de clubkanalen op zijn aanstelling. "ze uitdaging vraagt om direct handelen, samenwerking en vol overgave strijden voor handhaving in de Eredivisie."

"Samen met de directie, staf, spelers, medewerkers en supporters ga ik alles geven om dit doel te bereiken", besluit de nieuwe coach. Technisch manager Johan Hansma geeft tekst en uitleg bij zijn keuze.

"Jeroen is beschikbaar, zeer gedreven, heeft relevante ervaring, kent de club en een groot deel van de huidige staf en heeft bovendien in zijn eerste periode in Almere een zeer goede indruk achtergelaten", zo wordt hij geciteerd op de clubsite.